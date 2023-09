Boom di like per Wanda Nara che torna ad incantare tutto il suo pubblico social con uno scatto in intimo molto malizioso…

Sono andate piano piano a scemare le notizie relative alla sua malattia e al sospetto della leucemia. Adesso Wanda Nara torna a far parlare per alcune foto decisamente piccanti condivise sul proprio profilo Instagram. L’argentina si è mostrata in lingerie nera e ha fatto impazzire tutti, anche il marito Mauro Icardi, tra i primi a commentare le sue foto…

Wanda Nara in intimo: Icardi replica…

Wanda Nara ha scelto di mostrarsi di nuovo ai propri fan in pose molto sensuali e piccanti. La donna, passato apparentemente il periodo di difficoltà dovuto a qualche problema di salute, è tornata ad essere la solita “tigre” super provocante facendosi vedere sul letto disfatto e indossando solo la lingerie. Precisamente intimo in pizzo nero che ne metteva in risalto le forme super.

A corredo delle varie foto, la showgirl ha scritto: “Le regine che mi piacciono dormono tutto il giorno”. Parole che fanno riferimento alla giornata di domenica che, evidentemente, la donna ha trascorso riposandosi dopo le fatiche da madre e agente di Mauro Icardi.

Proprio il calciatore, nonché suo marito, è stato tra i primi a commentare le foto della moglie. L’attaccante ex Inter ha scelto due emoticon di palloncini. Da capire il significato ma sicuramente anche lui è rimasto molto colpito dagli scatti della donna.

“Sei stupenda, spero stia bene”, ha scritto un utente commentando le foto della donna. “Finalmente al naturale e anche col segno dei pantaloni. Ti preferisco così”, ha scritto un altro. Insomma, la bella Wanda ha riscosso tantissimo successo. Come detto, il periodo problematico sembra essere ormai alle spalle.

Di seguito il post Instagram dell’argentina con le foto in intimo e i tanti commenti ricevuti:

