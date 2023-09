Possibili nuovi guai per Fabrizio Corona dopo la denuncia di una donna per un video intimo che risalirebbe al passato.

Rischia un nuovo processo Fabrizio Corona. Questa volta per aver ricattato una donna. Secondo quanto si apprende dai principali media di informazione, la procura di Milano avrebbe chiesto il rinvio a giudizio dell’uomo denunciato oltre un anno fa da una donna per un filmato a luci rosse.

Fabrizio Corona e la denuncia per un video intimo

I fatti in questione risalirebbero al 2021, quando la donna aveva bussato alla porta di Corona per concordare un’attività di promozione per un libro che stava per pubblicare e che, alla fine, ha pubblicato.

In quell’occasione, poi, l’ex re dei paparazzi avrebbe ricattato la sua vittima con un video intimo che vede come protagonista appunto la donna. La difesa dell’uomo, va detto, ha respinto ogni tipo di accuse facendo riferimento ad una sorta di relazione sentimentale tra i due.

Successivamente la denuncia, nell’aprile del 2002. Adesso, la procura ha stralciato la contestazione di tentata truffa e ha chiuso le indagini e chiesto il processo per la tentata estorsione.

A decidere sulla vicenda sarà il gup, il giudice delle udienze preliminari, che dovrà stabilire se procedere o meno.

Il Giornale riporta anche alcuni virgolettati dell’avvocato di Corona: “Voleva pubblicare un libro ed è stato pubblicato e poi, siccome non è rimasta contenta delle vendite, se l’è presa con Fabrizio”. E ancora: “Fabrizio ha consegnato ai carabinieri i video e le chat tra loro, non ha niente da nascondere e ci sono dei testimoni”.

Di seguito, invece, un vecchio post Instagram dell’ex re dei paparazzi:

