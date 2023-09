Stash e i The Kolors stanno avendo grande successo con l’ultimo pezzo Italodisco. Il retroscena del frontman su Maria De Filippi.

Il pezzo dell’estate 2023 o per lo meno tra i tormentoni più ballati e cantati in assoluto. Stiamo parlando di Italodisco dei The Kolors di cui il frontman Stash, Antonio Fiordispino, ha parlato a Vanity Fair svelando qualche curioso aneddoto e retroscena. Uno di questi riguarda una particolare chiamata fatta a Maria De Filippi…

Stash e Italodisco, il retroscena su Maria De Filippi

Nel corso della lunga intervista rilasciata da Stash a Vanity Fair ci sono diversi spunti interessati. In particolare spicca, come anticipato, un aneddoto su Maria De Filippi chiamata in causa anche dopo il grande successo di Italodisco.

Nello specifico il frontman dei The Kolors ha svelato: “Io ho chiamato Maria De Filippi, per ringraziarla ancora una volta: è la prima persona che ha creduto in me e so che è autenticamente partecipe di ogni mio successo”. E ancora sul loro rapporto: “Se ci sentiamo spesso? Sì e ci prendiamo in giro parecchio, ci sfottiamo proprio: con lei ho una confidenza che non ho con nessun altro del mio ambiente professionale. In più è maestra di consapevolezza e di piedi per terra, lezioni che non fanno mai male”.

Ma nelle parole dell’artista anche alcuni passaggi molto importanti ed educativi che riguardano la musica: “Se può essere strumento di educazione alla cultura? La musica può tutto, cambiare il corso delle leggi in Parlamento e fermare le pallottole, ce l’ha dimostrato John Lennon. Il problema è che sono sempre meno i pezzi con questo spirito. Se penso alle canzoni che ascoltano oggi i ragazzini di 12 o 13 anni… Fatico persino a chiamarle canzoni, come lo sono invece quelle dei Pink Floyd oppure degli Arctic Monkeys”.

E ancora: “I brani del momento diventati famosi perché intrisi di violenza. Non faccio nomi. Dico solo che chi li ascolta può voler emulare certi atteggiamenti da bullo e da gangster, credendo pure che gli artisti dietro a quei testi si comportino esattamente come cantano”.

Di seguito anche un post Instagram dell’artista che fa riferimento all”intervista:

