Ha presentato al mondo social il suo nuovo fidanzato Melita Toniolo che ora ha spiegato anche la scelta di rendere pubblica la relazione.

Diavolita era e Diavolita è rimasta. La bellezza e il sorriso di Melita Toniolo sono quelli che l’hanno fatto diventare famosa in tv diversi anni fa e che ancora oggi la rendono uno dei personaggi, anche social, più amati e apprezzati dal pubblico. La ragazza, in questi giorni, è uscita allo scoperto svelando quello che sembra essere il suo nuovo fidanzato. Una foto, un sorriso e un bacio ricco di complicità per raccontare al mondo intero la sua felicità. Poi, sulle sue stories, anche la motivazione per cui ha scelto di rendere pubblica la relazione.

Melita Toniolo allo scoperto col nuovo fidanzato

Dopo aver condiviso un post social con le foto insieme al nuovo fidanzato, la bella Melita ha aspettato qualche giorno prima di parlarne “dal vivo” ai suoi seguaci social.

In queste ore, l’ex Diavolita ha raccontato cosa l’abbia portata a svelare a tutti il nuovo amore: “Visto che è passato un anno e mezzo circa, sto bene anche sentimentalmente quindi ho deciso di gridarlo al mondo, perché ogni tanto, quando si sta bene, è giusto anche fare un bel respiro ed essere felici“, ha detto rivolgendosi alle persone che la seguono su Instagram.

“Credo sia giusto così. E non aver paura di farlo vedere e lasciarsi un po’ andare. Ci sono tante cose brutte al mondo… E’ giusto che si facciano vedere le cose positive che succedono nella vita e ci sono. In fondo al tunnel c’è sempre una piccola luce. Dopo tanto c’è bisogno di positività e io sono positiva ora”.

Di seguito anche il post Instagram con cui l’ex Diavolita è uscita allo scoperto presentando a tutti i fan il nuovo compagno:

