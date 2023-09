Anche Karina Cascella ha voluto dire la sua sui tanti influencer che si sono susseguiti fin qui al Festival del Cinema di Venezia.

Pungente e diretta come sempre Karina Cascella che tramite le sue stories su Instagram ha voluto parlare della Mostra del Cinema di Venezia. In particolare, l’ex opinionista di Uomini e Donne, si è concentrata sulla presenza di tanti influencer in Laguna, argomento molto caldo e sul quale in tanti hanno avuto da ridire.

Karina Cascella contro gli influencer a Venezia

Le parole della Cascella fanno eco, di fatto, a quelle dette in precedenza da personaggi come Tommaso Zorzi e Guè Pequenho, anche loro usciti allo scoperto contro la presenza degli influencer alla Mostra del Cinema di Venezia.

“Non è possibile che uno se ne debba fare una ragione rispetto al fatto che chiunque, cani e porci, perché di questo si tratta, perdonatemi ma è inconcepibile, cani e porci vadano a Venezia pure con la faccia di bronzo”, ha detto la donna. “Comunque qualcuno veramente dovrebbe inventarlo il Festival degli influencer, perché così avrebbe anche più senso ciò che fanno. Si valorizzerebbero di più le persone, poi però il punto sarebbe andare a cercare le capacità. Qualcuna poi anche sgridata perché deve fare in fretta a sfilare. Lo ripeto, ma piuttosto che fare queste figure di m*rda, perché non state a casa?”.

Ma il pensiero prosegue ancora: “Cioè in pratica ormai tutti fanno tutto. Chi sfila a Venezia senza aver mai recitato o anche solo guardato un film. Chi scrive libri e a momenti non parla neanche italiano. Chi canta senza aver preso lezioni o senza doti. La verità è che stiamo lasciando ai nostri figli una generazione di nullafacenti”.

Di seguito, invece, un post social molto riflessivo della donna di qualche tempo fa che aveva generato molti commenti:

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG