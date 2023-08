Nel video promo di Nove sull’inizio di Che tempo che fa, non è mancata una frecciata alla Rai da parte di Fabio Fazio. Le immagini.

Sono ancora scintille tra Fabio Fazio e la Rai dopo l’addio e lo spostamento di Che tempo che fa sul Nove. Nel video promo del programma per annunciare la partenza della trasmissione il prossimo 15 ottobre, non è mancata una bordata del presentatore alla sua ex emittente. Il filmato, a cui ha preso parte anche Luciana Littizzetto, è subito diventato virale.

La bordata di Fabio Fazio alla Rai

Anche attraverso i propri canali social, Nove ha condiviso il video promo di Che tempo che fa. Il programma storico Rai segue Fazio e a Littizzetto sulla nuova rete. In tale ottica, non è mancato un passaggio che sa tanto di frecciata proprio all’emittente di Stato.

Le immagini condivise vedono il presentatore molto elegante intento a pescare mentre la sua fedele compagna di tv, con un abito a tema floreale, cappellino e occhiali da sole, si trova vicino a lui nell’acqua. Tra i due nasce un dialogo per comprendere cosa stia facendo Fazio al lago.

La risposta dell’uomo è epica: “Luciana, è un dettaglio. Mancano i pesci per l’acquario e siamo ok”.

La Littizzetto ha quindi chiesto: “Che fine hanno fatto i pesci che avevamo di là (in Rai ndr)”.

Da qui la frecciata di Fazio: “Eh, sono rimasti perché hanno l’esclusiva. Ho provato a convincerli, ci ho parlato a lungo ma loro muti…”.

Sembra essere chiaro il riferimento alla recente polemica relativa alle pagine social della trasmissione per le quali c’è stata maretta proprio con la Rai che ha bloccato i vari profili ufficiali e non pare intenzionata a lasciarli.

Di seguito il video promo del canale condiviso in un post Twitter per annunciare la prima puntata Che tempo che fa:

