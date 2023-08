L’annuncio dell’attrice Miriam Leone che presto diventerà madre. Lei e il marito Paolo Carullo aspettano il loro primo figlio.

Ha scelto un’intervista a Vanity Fair per annunciare a tutti la lieta notizia. Miriam Leone è incinta e diventerà madre. La nota attrice e suo marito Paolo Carullo diventeranno presto genitori. La donna ha parlato a 360° di ciò che si aspetta dalla maternità e ancora prima dalla gravidanza confessando diversi aspetti anche inediti del suo essere.

Miriam Leone incinta: l’annuncio

“Una donna deve avere sempre il diritto di scegliere se diventare madre oppure no. Io ho avuto la fortuna di poter decidere”, ha esordito nel corso dell’intervista la bella Miriam. L’attrice ha anche rivelato di essersi accorta lei, prima di fare il test, di essere in dolce attesa. “Avevo questa pancetta, mai vista prima. Ma soprattutto era da un po’ che tutto quello che mi diceva la gente non mi sfiorava più di tanto, in una beatitudine costante. Strano, stranissimo”.

L’attrice ha svelato cosa si aspetta: “Sono contenta di avere l’opportunità di conoscere questa nuova Miriam, ma continuo a pensare che non sia il compimento di una vita. Sono davvero felicissima, questo è un figlio desiderato, ed ero felice anche prima, in un modo diverso. Per questo sono convinta che una donna deve essere tutelata sempre nel suo diritto di avere o non avere un figlio. Ogni storia riguardo alla maternità può nascondere una gioia, una sofferenza, o una pacifica indifferenza. Nessuno lo sa e nessuno ha il diritto di dire che cosa è giusto e che cosa sbagliato”.

E ancora: “È un momento in cui sento di avere bisogno dell’energia delle altre donne, dei loro racconti, di stare insieme a scambiarsi il mistero. Prima io questo mistero non sapevo nemmeno esistesse, ho scoperto un aspetto del femminile che mi ha fatta innamorare di nuovo delle donne. Del nostro potere creatore che spesso è sottovalutato, spesso messo a tacere, spesso violato”.

Di seguito anche il post Instagram con la copertina di Vanity Fair di cui è protagonista appunto l’attrice:

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG