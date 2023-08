Momenti di forte tensione in casa di Wanda Nara con la sua situazione di salute che sta creando diversi dubbi e perplessità.

Non sono settimane facili quelle che sta vivendo Wanda Nara e con lei la sua famiglia, i figli e il marito Mauro Icardi. Nell’ultimo periodo sono state tante le notizie riguardo la salute della showgirl argentina per la quale si è parlato di leucemia. Adesso, arrivano altri dettagli che sembrano confermare una situazione decisamente complicata e incerta relativamente alle sue condizioni.

Wanda Nara, la malattia e la reazione della famiglia

Le ultime novità su Wanda Nara e sulla vicenda legata alla malattia sono state riprese dalla stessa argentina che che ne ha parlato al giornalista Angel De Brito.

Proprio De Brito ha spiegato sulla donna: “Conferma la malattia che l’ha colpita, ma voglio comunque che sia lei a dirlo”.

Successivamente, leggendo le parole dell’agente e moglie di Icardi: “Sono ancora sotto shock, cerco di metabolizzarlo. È stata dura perché nessuno mi ha detto niente. Non hanno confermato la diagnosi e l’ho saputo in TV”.

Nelle parole lette dal giornalista e che apparterrebbero a Wanda, anche il racconto di come ha scoperto la malattia tra diagnosi e esami vari: “All’inizio le infermiere sono arrivate piangendo e mi hanno abbracciata e io ho detto a Mauro: ‘Sto per morire e non me lo dicono’. Sono andata nel panico perché non sapevo cosa stesse succedendo. Avevano dei sospetti, ma potevano essere sei malattie diverse, per questo non mi hanno detto niente. Mauro voleva lasciare la sua carriera, mia sorella Zaira è tornata dalle vacanze, mia madre era sdraiata per terra, i miei figli piangevano per quello che avevano sentito. Sono diventata forte, ma tutto è crollato”.

A questo punto non resta che attendere ulteriori dettagli da parte della showgirl che, va detto, ancora non ha pronunciato la parola leucemia o detto apertamente quale sia stata la vera diagnosi che le è stata fatta.

Di seguito anche un recente post Instagram dell’argentina dalla sua casa a Istanbul:

