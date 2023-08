Tormenti d’amore per Stefano De Martino? Potrebbe essere proprio così a giudicare le sue ultime stories su Instagram…

Sebbene abbia trascorso un weekend di relax e divertimento con gli amici al mare, pare proprio che Stefano De Martino non sia proprio tranquillissimo. Anzi. Le voci di crisi (se non peggio) con Belen Rodriguez si fanno sempre più forti e pesanti e anche il conduttore e ballerino sembra dare i primi segnali di “crollo”. La conferma è arrivata da una recente storia su Instagram da lui pubblicata che potrebbe avere un significato emblematico.

Stefano De Martino “tormentato”: il messaggio social

Tutto è successo su Instagram, dove De Martino, in una delle sue stories, si è reso artefice di un gesto molto preciso che ha generato alcune riflessioni da parte dei suoi fan e di quelli di Belen.

In particolare, Stefano ha pubblicato una canzone che sembrerebbe essere indirizzata proprio alla showgirl argentina. Si tratta di una canzone di Beyoncé e Travis Scott. Il brano in questione è Delresto (Echoes) e in alcuni passaggi si fa riferimento ad una sorta di “amore tormentato” e alle difficoltà delle relazioni amorose che, spesso, possono essere molto complesse.

A questo punto, al netto di quanto si dice sul suo conto, anche il ballerino ex Amici pare aver mostrato i primi segnali di malcontento e tristezza per la sua situazione personale con la moglie argentina.

Va detto che al momento né lui né Belen hanno mai parlato pubblicamente della loro situazione ma hanno comunque fatto intendere di essere ben distanti e in un momento non certo felice della loro relazione.

Staremo a vedere se più avanti arriveranno dichiarazioni ufficiali da parte dei diretti interessati.

Di seguito, invece, un recente post Instagram con alcune immagini della vacanza con gli amici del weekend del conduttore e ballerino:

