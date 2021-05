Il loro amore non cede a nulla e a Domenica IN Eva Grimaldi e Imma Battaglia si mostrano unite più che mai. La coppia ha festeggiato i primi due anni di matrimonio nel salotto di Mara Venier, dove si sono raccontate. Eva e Imma entrano mano per mano, si abbracciano con la conduttrice per poi accomodarsi e iniziare a raccontare il meglio della loro storia d’amore.

Esordisce dalla conoscenza, ecco com’è stato il loro primo incontro:

Quando ero sposata – dice la Grimaldi – dopo due anni di matrimonio, sono andata al gay village e ho notato subito la sua bellezza. Dopo è successa una cosa strana, mentre mio marito mi accarezzava io pensavo a Imma.

Da quel momento, l’attrice non aveva occhi che per Imma e lo rivendica con orgoglio, felice: “Sono stata io a chiedere il primo bacio, perché lei non si faceva avanti”. Ad aggiungere un retroscena curioso sulla nascita dell’amore tra Eva e Imma è Paola, amica della Battaglia: “Stavamo riaccompagnando a casa Eva in macchina dopo una serata. Ad un certo punto sento un silenzio, guardo nello specchietto e vedo questo lungo appassionato bacio. Forse era il primo, ma vediamo se mi smentiscono“. Finito il filmato, Eva ammette che non si trattava del loro primo bacio: “Era già iniziato tutto” confessa.

Le famiglie della coppia sono in totale armonia e si sono accolte reciprocamente. Francesca, nipote di Eva Grimaldi è stata la prima a sapere della nascita di un grande amore: “Siamo fortunate – dicono entrambe – abbiamo due famiglie meravigliose. I nipoti sono i figli che non abbiamo avuto”

Imma, ormai da 11 anni insieme ad Eva, ha parole di amore pieno nei confronti di sua moglie:

Sono tanti anni che lotto perché l’omosessualità sia considerata normale. Devo confessarti che la mia vita è cambiata da quando c’è Eva. La felicità è stare con lei. La mia vita senza di lei non potrebbe esistere.

Anche Eva, commossa anche per il ricordo di sua madre che ha conosciuto, ha risposto commossa: