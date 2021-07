Non è la prima volta che Eros Ramazzotti interviene in prima persona per smentire gossip riguardanti la sua vita sentimentale.

L’ultimo in ordine di tempo riguarda Marta Delogu, studentessa di cinematografia e influencer di 22 anni con 90mila follower su Instagram. In una serie di scatti pubblicati dal settimanale Chi, Eros Ramazzotti e Marta Delogu sono apparsi molto affiatati insieme, nel corso di una vacanza che il cantautore ha trascorso a Mykonos insieme ai figli.

Il settimanale diretto da Alfonso Signorini ha parlato di un’amicizia nata sui social che si è consolidata molto col trascorrere del tempo. A Mykonos, Eros Ramazzotti e Marta Delogu avrebbero frequentato i posti più esclusivi dell’isola e la 22enne avrebbe instaurato un ottimo rapporto anche con i figli del cantante.

Come scritto in apertura, Ramazzotti, però, attraverso Instagram, ha smentito seccamente i rumors (dichiarazioni riportate da Leggo):

Cari amici vicini e lontani, ricordatevi che la verità sta sempre in mezzo. Tutto quello che leggete sono ca*ate, più lontane che vicine. Mi riferisco a quelle che vi colpiscono maggiormente: sono tutte cavolate. Con tutto quello che succede, ci attacchiamo a questo.

Anche Marta Delogu, sempre tramite i social, ha messo in chiaro la situazione, dichiarando che, con Eros Ramazzotti, si è instaurata soltanto una bella amicizia. La 22enne ha aggiunto che, a causa di questo gossip, ha ricevuto anche commenti poco piacevoli: