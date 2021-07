Gossip: le notizie del 17 luglio 2021

Tutte le principali notizie di gossip di oggi sabato 17 luglio 2021

Michelle Hunziker, intervistata dal magazine ‘Chi’, in edicola questa settimana, ha confessato di essere stata vittima, in passato, di una tentata aggressione:

Per esempio c’è stato un episodio… Io ero in una casetta in affitto, di fianco a un cinema porno ormai chiuso. Ero al piano terra, un monolocale con una porta e delle tapparelle qualsiasi, mica antisfondamento. Uno che era davanti al cinema chiuso una sera mi ha seguita, voleva entrare, cercava di sfondare la porta, diceva le cose peggiori. E io mi sono trovata seduta sul letto con un coltello in mano a pregare che non riuscisse a entrare.