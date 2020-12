Enock Barwuah: “Ho sempre avuto molta paura di apparire in tv”  

Tra gli ospiti di questo pomeriggio a Verissimo anche Enock Barwuah, fratello di Mario Balotelli. Il giovane, recentemente uscito dalla Casa del Grande Fratello Vip, ha raccontato a Silvia Toffanin di alcune peculiarità caratteriali che di lui ancora non conoscevamo. Il talk show condotto da Silvia Toffanin, dunque, ha ospitato sia lui che la sua fidanzata Giorgia Migliorati Novello, ad oggi titolare di un centro estetico e di un salone di parrucchieri.

A Verissimo, Enock Barwuah ha anche spiegato di aver sempre temuto molto la televisione. Lui stesso non si sarebbe mai aspettato di finire al Grande Fratello Vip:

“Io con la televisione ho sempre avuto un po’ paura. Volevo farmi un po’ da parte dalla tv. Non è stato facile per me. Però sono contento perché so di aver dato tutto quello che avevo”.

A tal proposito, Enock Barwuah ha anche aggiunto:

“Del Grande Fratello non ho rimpianti. Da una parte mi ha migliorato, mi è servito per pensare con me stesso. Nella Casa, sono arrivato ad usare tanto la mia testa”.

Silvia Toffanin inoltre ha lasciato anche parola a Giorgia, la fidanzata di Enock Barwuah. Una ragazza praticamente mai apparsa in televisione prima d’ora e anche per questo realmente lontana dalle dinamiche del gossip e del mondo dello spettacolo. Su di lei, Enock ha spiegato:

“Nella Casa ho avuto tempo di riflettere su Giorgia. Ho pensato positivamente su di lei”.

Da quanto capiamo, Enock sarebbe quindi pronto a mettere su famiglia. Non la penserebbe però così Giorgia, che prima del grande passo del matrimonio vorrebbe ancora capire qualcosa in più sul suo fidanzato. Proprio Enock infatti al Grande Fratello Vip è entrato nell’occhio del ciclone poiché accusato da Selvaggia Roma di averci provato con lei una sera, in discoteca. Anche il fratello Mario Balotelli gli ha detto: “Ammetti di averla baciata punto e basta”. Enock, però, continua a difendersi dalle accuse di Selvaggia spiegando di non aver mai mancato di rispetto alla sua ragazza.

Giorgia però, ne è sicura: per il momento non se la sente ancora di prestare intera fiducia al fidanzato. In ultimo, per Enock un pensiero rivolto anche al fratello Mario: