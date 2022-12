La cantante Emma Marrone ha risposto ad alcune domande dei fan dei social in merito alla sua vita sotto le lenzuola.

Emma Marrone si è confessata senza filtri con i suoi fan dei social e a chi le ha chiesto da quanto tempo non facesse l’amore la cantante ha risposto: “Dicembre scorso. Quasi un anno fa. Lo so… Male… Anzi malissimo… Devo iniziare a darla come se non fosse mia”.

Emma Marrone

Emma Marrone: la confessione bollente

Dopo essersi sfogata per la dolorosa scomparsa di suo padre Rosario (avvenuta a settembre a causa della leucemia) Emma Marrone ha deciso di rispondere ad alcune domande dei fan in merito alla sua vita privata e non ha risparmiato alcuni pettegolezzi sulla sua vita sotto le lenzuola. La cantante ha ammesso di essere single da quasi un anno ma non ha fatto segreto – neanche in passato – di voler incontrare un giorno la persona giusta per lei.

Emma ha anche recentemente rivelato che sarebbe pronta ad avere un figlio come madre single e si è scagliata contro le regole imposte dallo stato italiano in merito a questo tipo di scelta. In tanti tra i suoi fan sono curiosi di saperne di più e non vedono l’ora di sapere la cantante di nuovo serena dopo la scomparsa di suo padre.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG