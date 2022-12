Dopo le sue nozze con Alessandro Rossi Francesca Cipriani ha confessato di volere al più presto un figlio.

Francesca Cipriani ha trovato la serenità accanto a Alessandro Rossi e i due sono convolati a nozze nella Basilica di San Bartolomeo a Roma. Ora che sono marito e moglie, la showgirl ha confessato di aver definitivamente detto addio alla chirurgia plastica e di desiderare ardentemente un figlio.

“Non ero felice e compensavo alcune carenze con la chirurgia. L’ultima volta lo dico, perché la prossima volta che entrerò in sala operatoria sarà per partorire. Quando stai bene in amore e con una persona non cerchi più queste cose qui. Non vedo l’ora di diventare mamma. Aspettiamo con ansia di avere un piccolino o una piccolina. Arriverà presto, è lì sulla Luna e sta quasi per scendere, ci sta guardando”, ha confessato a Verissimo.

Francesca Cipriani

Francesca Cipriani vuole un figlio

Francesca Cipriani ha realizzato il suo più grande sogno ora che è sposata con Alessandro Rossi e presto i due vorrebbero esaudire il desiderio di avere un figlio insieme. La showgirl, famosa per i suoi abusi con la chirurgia plastica, si è detta pronta a cambiare vita ora che è finalmente felice e ha confessato che, molto presto, lei e il marito potrebbero annunciare l’arrivo di un bebè.

La Cipriani ha ricevuto la fatidica proposta di nozze al GF Vip e al suo matrimonio erano presenti molti ex concorrenti del reality show. Il conduttore Alfonso Signorini, che avrebbe dovuto farle da testimone, ha svelato perché è stato costretto ad assentarsi dalla cerimonia.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG