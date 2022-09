Sui social Emma Marrone fa gli auguri per il compleanno del fratello con una dedica speciale.

Sono passate quasi due settimane, era il 5 settembre, dall’annuncio sui social del lutto di Emma Marrone. Il padre, a cui era legatissima, è venuto infatti a mancare a causa di una leucemia con cui stava combattendo da ottobre scorso. Dopo aver dedicato al padre un post su Instagram con una dedica in suo ricordo, la cantante si era poi allontanata dai social per passare del tempo insieme alla sua famiglia e darsi supporto a vicenda in questo difficile momento. Ieri però, 15 settembre, è stato un giorno speciale nella famiglia Marrone.

Il fratello della cantante infatti, Francesco Marrone, ha compiuto 35 anni. Un compleanno purtroppo molto vicino alla morte del padre e per questo Emma ha condiviso sui social un post con una dedica speciale per cercare di farsi forza e non pensare al periodo buio che stanno vivendo.

Le dedica toccante di Emma: “Sei una roccia”

Una foto che ritrae i due fratelli da piccoli, durante un momento di felicità e di gioco. Ad accompagnare la foto, le parole di Emma nei confronti del fratello: “Buon compleanno Checco mio! Sei una roccia. Sei più forte di quello che pensi. Ti meriti ogni bene. Per me sarai sempre il mio piccolo Topo Gigio. Ti amo“. È chiaro che i due fratelli sono molto uniti, e potranno sempre contare l’una sull’altro, sopratutto in questo periodo, per affrontare il tragico lutto.

