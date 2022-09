Dalle nozze di Federica Pellegrini a quelle di Paola Turci e Francesca Pascale: ecco quali sono stati i matrimoni più belli del 2022 secondo Enzo Miccio.

In un’intervista all’Huffington Post Enzo Miccio ha svelato quali sono state secondo lui le nozze più belle del 2022, a partite da quelle di Federica Pellegrini e Matteo Giunta (che ha organizzato in prima persona) fino a quelle di Britney Spears e Sam Asghari (da lui bocciate). “Quello di Federica e Matteo non era un matrimonio pensato per le celebrities ma per amici e persone care e questo ha fatto la differenza”, ha dichiarato il wedding planner dei vip.

Enzo Miccio

Enzo Miccio: le nozze più belle del 2022

Per Enzo Miccio tra i matrimoni più belli del 2022 vi è stato senza dubbio quello tra Jennifer Lopez e Ben Affleck. J.Lo è una vera e propria beniamina per il wedding planner, che sulle sue nozze ha confessato all’Huffington Post: “Il suo è stato propriamente un matrimonio all’americana con abitoni, velo lunghissimo e cascate di fiori. Per me è promossa al 100 per cento e io continuerò a sognare di essere uno dei suoi tanti wedding planner”.

Altro matrimonio che non è passato inosservato all’attenzione di Miccio – che nonostante questo lo ha stroncato – è stato quello di Britney Spears: “Adoro Donatella Versace e il lavoro che fa – è una maestra della moda – ma quell’abito non valorizzava la sposa con quel velo così piccolo, decorato con un lustrino di raso sottile. Mi dispiace per Britney Spears, puoi avere pure Madonna tra gli invitati, ma per me è bocciata senza possibilità di appello”, ha dichiarato Miccio, che ha “bocciato” anche Alice Campello e Alvaro Morata per aver festeggiato i loro primi 5 anni insieme sempre con abiti da sposi: “Un consiglio: che il matrimonio resti unico, celebriamo gli anniversari ma senza scimmiottare il matrimonio. Morata e Campello ci siete piaciuti ma così ci confondete. Rimandati”.

Tra i matrimoni promossi a pieni voti dal wedding planner vi sono quello di Alberto Matano e del suo compagno, Riccardo Mannino, e poi ovviamente quello di Paola Turci e Francesca Pascale: “Bellissime e femminili, entrambe in bianco magnolia, giacche, gilet e schiena scoperta. Mi sono piaciute, forse i fiori sui revers delle giacche erano un po’ troppo importanti. Non una critica però, giusto un consiglio. Le promuovo assolutamente”, ha dichiarato.

