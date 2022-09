Da Fedez a Alex Britti passando per Mark Zuckerberg: ecco chi sono le star e i vip che amano la cucina e la buona tavola.

Da Fedez (che insieme alla moglie Chiara Ferragni è stato in alcuno dei più celebri ristoranti del mondo) al Ceo di Facebook Mark Zuckerberg, scopriamo quali sono i vip di fama internazionale (e non) che amano la cucina.

Fedez

Le star che amano la cucina

Il cantante Alex Britti è un grande amante della buona cucina (in particolare modo di quella romana) e non a caso in passato ha partecipato a CelebrityMasterchef, cimentandosi proprio ai fornelli.

Fedez e Chiara Ferragni non si sono mai mostrati intenti a cucinare, ma senza dubbio sono due amanti della buona tavola: non di rado i due postano sui social le immagini delle prelibatezze da loro assaggiate in alcuni dei ristoranti più famosi in cui hanno avuto modo di cenare.

Il fondatore di Facebook Mark Zuckerberg ama cucinare ed è un amante della buona tavola. Nel 2017 ha suscitato alcune polemiche affermando di volersi dedicare alla caccia per un intero anno e consumare unicamente selvaggina.

Il divo francese Gerard Depardieu non ha fatto segreto di essere un amante del cibo e del buon vino: oltre a possedere alcune prestigiose cantine l’attore ha rivelato di essere molto affezionato ai piatti che gli ricordano la sua infanzia (e che lui stesso sarebbe capace di preparare).

Anche Jennifer Lopez è un’amante della cucina: la celebre popstar opta spesso per l’Italia durante le sue vacanze estive e spesso è stata avvistata in alcuni dei più famosi ristoranti del Bel Paese. A Capri è stata vista addentare una pizza in uno dei ristoranti più celebri della città.

Anna Tatangelo ama dilettarsi ai fornelli e, non a caso, ha portato a casa il titolo di vincitrice di Celebrity MasterChef. La cantante ha anche affermato che, durante la sua unione con Gigi D’Alessio, sarebbe stata solita cucinare per un gran numero di persone.

