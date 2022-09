La giornalista Selvaggia Lucarelli si scaglia sui social contro i Ferragnez: l’operazione reputazionale è iniziata.

Selvaggia Lucarelli si è scagliata nuovamente sui social contro Fedez e Chiara Ferragni dopo le critiche riguardanti il trattamento dei figli. I due infatti, secondo la giornalista, avrebbero iniziato una “operazione reputazionale” per migliorarsi agli occhi del pubblico dopo gli scivoloni che li hanno visti protagonisti recentemente. La Ferragni, infatti, era stata fortemente criticata per le sue recenti scelte poco ambientaliste: utilizzare il proprio jet privato per spostarsi in viaggio e l’aperitivo su un ghiacciaio in Svizzera raggiunto con un elicottero. Scelte che hanno fatto parecchio discutere e che hanno minato la reputazione della coppia più seguita dei social.

Per questo motivo, secondo Selvaggia Lucarelli, i Ferragnez per salvaguardare la loro reputazione avrebbero iniziato a fare delle scelte di un certo tipo, poi condivise subito sui social. Fedez dona al comune di Rozzano 130.000€ per costruire uno skatepark e la Ferragni fa una visita alla Casa Arcobaleno di Milano. Questi non sarebbero altro che tentativi per riconquistarsi l’approvazione dei fan. Selvaggia Lucarelli scrive così sui social: “Foto con assegni per la beneficienza, foto nella casa anti-discriminazione, l’operazione reputazionale dei Ferragnez dopo gli ultimi inciampi è iniziata. Ora li vedremo anche sui voli low cost posto corridoio“.

Poco dopo… la foto di Chiara Ferragni su Ryanair

Dopo solo 15 ore dalla pubblicazione delle storie di Selvaggia Lucarelli, ecco che Chiara Ferragni pubblica su Instagram una foto seduta tra i tanti passeggeri su un volo a basso costo Ryanair con il messaggio: “Ready for a team building trip”. La giornalista non ha mancato di commentare la sua “premonizione”, ripubblicando la storia della Ferragni scrivendo: “15 ore dopo, Rayanair”.

