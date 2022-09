Ci sono novità nella vita sentimentale di Cristiano Malgioglio: torna insieme all’ex 39enne nordirlandese.

Sembrerebbero esserci delle novità nella vita sentimentale di Cristiano Malgioglio, paroliere e personaggio televisivo 77enne. L’uomo era single fino a poco tempo fa, dopo la rottura con il fidanzato turco nutrizionista con cui era stato insieme per circa 2 anni. Il settimane Oggi ha però recentemente rivelato che nella vita di Maglioglio sarebbe riapparsa una vecchia fiamma, ovvero l’ex 39enne nordirlandese con cui ha avuto una relazione molto importante durata circa 10 anni.

Di questo misterioso ragazzo si sa molto poco, solamente che è un artista. Maglioglio infatti, riguardo alla sua vita amorosa, ha sempre voluto mettere in chiaro una cosa: “In amore, al contrario di quello che si può pensare, non sono esibizionista. Sono un uomo di spettacolo, è vero, ma ho fatto in modo che a parlare fosse sempre e solo il mio lavoro“.

Cristiano Malgioglio conduttore: il nuovo programma arriva su Rai3

Oltre alle novità in ambito sentimentale, per Cristiano Malgioglio sono in arrivo anche novità dal punto di vista professionale. L’uomo infatti sarà il conduttore di un programma tutto suo: Mi Casa Es Tu Casa. Il programma, che dovrebbe iniziare a dicembre su Rai3, avrebbe lo stesso format del famoso programma A raccontare comincia tu che conduceva Raffaella Carrà. Ospiti diversi, tra vip e celebrità, per delle interviste in leggerezza. Oltre al suo One Man Show, Malgioglio sarà anche di nuovo giudice del famoso programma Tale e Quale Show, accanto a Giorgio Panariello e Loretta Goggi.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG