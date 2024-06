Non è passato inosservato un bellissimo gesto di Emma Marrone per i suoi seguaci. La cantante è sempre più amata.

Al netto di qualche haters che ogni tanto disturba i suoi contenuti social, Emma Marrone è senza dubbio tra le artiste italiane maggiormente apprezzate dal pubblico del nostro Paese. Il motivo, oltre che la sua eccezionale bravura, è legato al suo modo di essere sempre gentile e cordiale con tutti. La conferma è arrivata anche di recente con un gesto per i suoi fan che ha lasciato tutti a bocca aperta.

Emma, il gesto per i fan

Emma, una delle voci più amate della scena musicale italiana, ha recentemente deciso di fare un passo in più per avvicinarsi ai suoi fan. Prima di un concerto, probabilmente l’appuntamento recente dell’Rds Summer Festival, l’artista ha scelto di rimuovere le transenne che solitamente separano i cantanti dal pubblico, permettendo così ai suoi seguaci di avvicinarsi per scattare foto e selfie con lei. Un gesto sicuramente che non si vede tutti i giorni e che, per questo, ha suscitato un’ondata di apprezzamento e gratitudine assoluti.

ci son le transenne ma lei le apre per stare ancora più vicina alla gente, è così dolce ma soprattutto al giorno d’oggi artisti che fanno questi gesti c’è ne sono ben pochi pic.twitter.com/7ebvyc5xN8 — giuseppe (@sospesoefragile) June 22, 2024

L’affetto e il rapporto sempre più forte

La decisione di Emma di eliminare le barriere fisiche è stata accolta con entusiasmo dal suo pubblico, e nopn solo, e ha creato un’atmosfera di grande intimità e condivisione. I fan hanno apprezzato non solo l’opportunità di scattare una foto con la loro beniamina, ma anche il senso di vicinanza e connessione che questo gesto ha trasmesso. Molti hanno condiviso sui social network questo momento e hanno espresso la loro gratitudine verso la donna per questa esperienza unica che ha voluto loro concedere.

“Sei unica Emma”, ha scritto qualcuno. “Grazie mille per aver fatto felice mia figlia”, ha commentato un’altra utente. Questo episodio non ha fatto altro che confermare la generosità e l’attenzione di Emma verso i suoi fan, qualità che l’hanno resa una delle artiste più amate e rispettate del panorama musicale italiano. Per lei, comunque, non si tratta della prima volta. La Marrone, infatti, regala spesso momenti e scambi social ai suoi seguaci.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2024 - GOSSIPBLOG