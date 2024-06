Alcune reazioni di Chiara Ferragni sui social non sono passate inosservate. L’influencer ha “risposto” a modo suo ad alcuni utenti.

Come per tutti, le storie importanti sono difficili da dimenticare. In modo particolare se si tratta di un matrimonio e di una bella famiglia che, fino a pochi mesi fa, era il centro di tutto. Ecco perché, in un certo senso, non stupisce che Chiara Ferragni stia ancora pensando a Fedez. O meglio, almeno così sembra da alcuni segnali che l’imprenditrice digitale ha mandato sui social. Molti utenti hanno notato alcuni like…

Chiara Ferragni pensa ancora a Fedez? Quel like…

Molto attiva sui social, non solo su Instagram ma anche su TikTok, la Ferragni ha fatto parlare in queste ore per alcune reazioni ai commenti sotto ad un video da lei pubblicato. L’imprenditrice digitale ha condiviso un filmato nel quale, in sottofondo, si sente una voce dire: “Sei una bella ragazza non ti accontentare dei panni sporchi. Meriti dei panni puliti con Coccolino”.

Oltre al filmato, che fa palesemente riferimento alla nuova vita che la bella Chiara pare aver intenzione di intraprendere dopo la fine del suo matrimonio, alcuni utenti hanno notato dei like che la donna ha lasciato alle reazioni dei fan. In particolare ad alcuni messaggi nei quali si faceva riferimento al fatto che lei stesse ancora “pensando a Federico”. In questo senso, sembra proprio che la Ferragni abbia lasciato un like ad una frase precisa: “Cerca di essere indifferente, non fargli notare che lo pensi ancora. CHIARA”. Il gradimento della Ferragni è stato notato anche da un altro utente che le ha scritto: “Non rendere le cose così evidenti”.

La fine della relazione tra i Ferragnez

Al netto delle reazioni social e delle indiscrezioni sui Ferragnez, pare che entrambi i diretti interessati abbiano iniziato una nuova vita. In modo particolare Fedez che si sta accompagnando sempre più spesso con una giovane modella, Garance Authié, con cui pare stia trascorrendo proprio in questi giorni delle belle vacanze in Puglia. Probabile che anche Chiara possa fare altrettanto con qualche nuovo cavaliere…

