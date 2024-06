Un drammatico lutto ha colpito in queste ore Carolyn Smith. La donna lo ha comunicato con un filmato social in lacrime.

Un addio inaspettato e che ha lasciato tutti senza parole. Stiamo parlando del lutto che ha colpito Carolyn Smith che sui social ha voluto comunicare, in lacrime, la perdita del suo amato Scotty, il suo amico a quattro zampe. La famosa giudice di Ballando con le Stelle ha raccontato le ultime giornate travagliate che hanno portato, purtroppo, alla morte del suo cagnolino.

Il tremendo lutto per Carolyn Smith

Tramite in filmato sui social, la Smith ha provato a raccontare cosa sia accaduto al suo caro amico a quattro zampe. In lacrime, e con visibile difficoltà a parlare, la famosa giudice di Ballando con le Stelle ha spiegato ai suoi fan: “Scotty ha dovuto fare un intervento martedì…”, ha esordito. “Perché purtroppo gli hanno trovato un tumore al fegato. L’intervento è andato bene ma poi purtroppo sono subentrate delle complicazioni. Lui, un po’ come me, ha lottato. Poi abbiamo dovuto prolungare il nostro viaggio a Milano perché queste complicazioni sono peggiorate. Per la verità la prima chiamata che mi ha fatto il medico mi aveva dato speranza perché i valori erano buoni. Ma poi… 20 minuti dopo ho ricevuto un’altra chiamata e mi hanno detto che ha avuto un arresto cardiaco. L’hanno cercato di rianimare ma nulla, purtroppo non ce l’ha fatta”.

L’affetto del mondo social

Il filmato con il racconto della Smith ha subito commosso i seguaci della donna e i suoi amici che, probabilmente considerando anche il momento che la coreografa sta affrontando con la sua battaglia, ha deciso di far sentire in modo molto evidente la propria vicinanza. Tantissimi sono stati i commenti di cordoglio per la povera Carolyn che ha perso un grande amico e compagno di vita la cui assenza si farà sentire nelle sue giornate.

