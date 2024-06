Ore di apprensione per la Famiglia Reale inglese. Infatti, come confermato da Buckingham Palace, la Principessa Anna è stata ricoverata.

Non bastavano le voci sulla salute di Kate Middleton e quella su Re Carlo, adesso la Famiglia Reale deve fare i conti con un’altra preoccupazione. Infatti, in queste ore, come confermato anche da Buckingham Palace, la Principessa Anna, sorella del sovrano, è stata ricoverata in ospedale a seguito di un incidente non ben precisato.

Paura nella Famiglia Reale: la Principessa Anna ricoverata

Dopo le questioni legate alla salute di Re Carlo e quelle relativa alla Principessa del Galles, Kate Middleton, ecco che nella Famiglia Reale arriva un’altra possibile batosta. Infatti, in queste ore, è giunta la notizia del ricovero in ospedale della Principessa Anna, sorella del sovrano e figlia della compianta Regina Elisabetta.

Secondo le informazioni che arrivano dai tabloid inglesi e confermate anche da Buckingham Palace, pare che la Principessa sia stata ricoverata in ospedale dopo aver “riportato ferite lievi e una commozione cerebrale a seguito di un incidente” nella sua tenuta di Gatcombe Park, nel Gloucestershire. La donna, 73enne, sarebbe “al Southmead Hospital di Bristol in osservazione come misura precauzionale”.

L’incidente e il sostegno dei sudditi

Al momento non sono stati dati ulteriori dettagli su quanto possa essere capitato alla donna. Pare che la Principessa Anna possa aver avuto un incidente a cavallo anche se non ci sono conferme ufficiali su questa ipotesi. Ad ogni modo, con il diffondersi della notizia, moltissimi utenti del web, sudditi inglesi, hanno voluto dare grande sostegno alla donna, volto molto amato e apprezzato in terra inglese. La Principessa avrebbe dovuto iniziare la visita in Canada alla fine di questa settimana ma è molto probabile che questa disavventura possa far slittare i suoi piani. Si attendono ulteriori aggiornamenti sull’accaduto e sulle condizioni della donna.

