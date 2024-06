Critiche e offese a Giulia Stabile da parte di tanti haters: la ballerina di Amici ha voluto replicare a tono con un duro sfogo.

Dopo essere stata protagonista da alunna nella scuola di Amici, Giulia Stabile ha proseguito la sua carriera sempre in tv, nel talent e non solo. Eppure, al netto delle sue evidenti capacità, anche lei non è stata immune ad alcune critiche, persino per il suo aspetto fisico. La giovane, infatti, è finita nel mirino degli haters a causa della sua dentatura ed in particolare di uno spazietto che ha generato diversi commenti sgradevoli da parte dei cosiddetti “odiatori” social.

Giulia Stabile replica alle offese

La Stabile, come accaduto anche in passato, è stata vittima di commenti anticipatici a proposito del suo sorriso ed in particolare per uno spazio che la ragazza ha tra i due denti davanti. La critica mossa da alcuni haters ha fatto riferimento al fatto che la donna non abbia utilizzato i guadagni fin qui avuti per la sua carriera per “sistemarsi la bocca”.

Giulia, stufa dei commenti, ha deciso quindi di replicare a tono: “22 anni con uno spazietto tra i denti che ha anche un bellissimo nome: diastema, che non chiuderò mai. Quindi potete anche continuare a dirmi per tutta la vita ‘questa con tutti i lavori che ha fatto non si è messa da parte un po’ di soldi per pagarsi il dentista?’ (anche se non lo dite in questo modo ma ho preferito non essere volgare) che tanto saranno parole buttate al vento”, ha scritto Giulia nelle sue stories Instagram.

E ancora: “Potranno non piacere tante volte anche a me questi denti, ma allo stesso tempo so che è qualcosa che mi rende diversa e unica e non permetterò mai che le parole di alcune persone insensibili mi portino a pensare di volermi cambiare”, ha detto la Stabile ancora sottolineando come non saranno certo le critiche degli haters a farle male e farle prendere una decisione così importante.

Il presunto nuovo flirt della ballerina

Oltre alla questione critiche, la bella Giulia è stata protagonista di recente anche di qualche rumors in tema amore. Infatti, la ballerina è stata accostata al giovane attore di Elite, Manu Rios. Al netto delle voci, va detto che la diretta interessata abbia subito smentito la frequentazione ammettendo, però, che non le sarebbr dispiaciuto uscire con lui. “Ma magari”, aveva scritto nelle sue stories social prendendo come riferimento un articolo con queste voci sul suo conto.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2024 - GOSSIPBLOG