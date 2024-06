Elisabetta Gregoraci è andata al matrimonio della cugina in Calabria, ma i fan non hanno apprezzato la scelta del vestito. Arriva la replica.

Nelle ultime ore la showgirl calabrese Elisabetta Gregoraci è tornata a casa per partecipare al matrimonio della cugina. Le foto pubblicate sui social, però, hanno scatenato una pioggia di critiche a causa del vestito scelto per la cerimonia.

Ma vediamo che cosa è successo e qual è stata la risposta della showgirl.

Elisabetta Gregoraci vestita di bianco: pioggia di critiche

Nel post Instagram pubblicato da Elisabetta Gregoraci, la showgirl sfoggia uno splendido vestito color bianco panna in occasione del matrimonio della cugina.

Nella didascalia scrive “Calabria mia, il “si torna sempre dove si è stati bene” per te è riduttivo. Le mie radici, la mia terra, la mia famiglia. Sei rifugio, amore, legami incondizionati: una storia scritta dentro di me“, uno splendido omaggio alla sua terra d’origine.

Tuttavia, sotto al post sono arrivate anche numerose critiche sulla scelta dell’abito.

“Elisabetta ti prego dimmi che non ti sei vestita di bianco per un matrimonio dimmi che sto vedendo male” scrive un utente, mentre qualcun altro scrive “Poverina la sposa…in secondo piano. .Non sta proprio bene fare cosi“.

Elisabetta Gregoraci risponde alle critiche sull’abito

Sotto al post Instagram una follower scrive “Ma to sei vestita di bianco ad un matrimonio?? La faccia della sposa dice tutto“.

Presto è arrivata la risposta della showgirl che precisa “Non ero di bianco“, e aggiunge anche “Mia cugina super felice“.

Elisabetta Gregoraci, infatti, ha voluto sottolineare che il suo vestito era bianco panna, con motivi sul davanti, perciò in linea con le regole del galateo.

Tuttavia, la risposta della showgirl calabrese non ha convinto alcuni dei suoi follower che continuano a non apprezzare la scelta del vestito sfoggiato per questa speciale occasione.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2024 - GOSSIPBLOG