Il mondo del cinema italiano piange la morte di Gianluca Bombardone, l’operatore cinematografico deceduto improvvisamente sul set.

Nelle ultime ore il settore del cinema italiano è stato scosso da una notizia inaspettata: è morto Gianluca Bombardone, l’operatore cinematografico di appena 44 anni. L’uomo è stato colto da un improvviso malore mentre si trovava sul set, e pochi istanti dopo è stato constatato il suo decesso. Ma scopriamo nel dettaglio che cosa è successo.

Addio a Gianluca Bombardone: la tragica scomparsa sul set

La notizia della morte dell’operatore cinematografico ha sconvolto l’industria cinematografica italiana. Su Instagram hanno iniziato a circolare le immagini di Gianluca Bombardone che riportavano la triste notizia.

“Gianluca Bombardone, 44 anni, operatore cinematografico romano, moglie e due figli, è morto sabato 8 giugno, stroncato da un malore a Stintino (Sassari), durante una pausa delle riprese di un docufilm. L’uomo si è accasciato all’improvviso e a nulla è servito l’intervento di due medici presenti sul posto” si legge nel post.

L’8 giugno l’uomo si era, quindi, allontanato per una breve pausa quando è stato colto dal malore che gli è stato fatale. Infatti, un’ora di tentativi per rianimarlo non sono stati sufficienti per rianimarlo.

Il ricordo di Gianluca Bombardone

L’operatore cinematografico era noto nel mondo dello spettacolo, soprattutto per la sua grande passione verso il suo lavoro. Nelle ultime ore sono arrivati numerosi messaggi di cordoglio per la tragica scomparsa.

Tra i messaggi c’è anche quello di noti attori, tra cui Alessandro Gassmann che scrive “Grande operatore di macchina, ma soprattutto bella persona e compagno di set insuperabile. Sono le persone come lui che fanno i film. Alla sua famiglia ed ha chi lo conosceva un abbraccio forte e tutto il bene possibile. #ciaoBomba“.

Il mondo del cinema è sconvolto dalla perdita dell’operatore cinematografico e ne piange la scomparsa.

