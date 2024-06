Un messaggio di poche parole ma dal significato immenso: Giulio Golia ha ricordato l’amica e collega Nadia Toffa.

Giulio Golia non dimentica Nadia Toffa. La Iena ha voluto ricordare l’amica e collega morta nel 2019 in quello che sarebbe stato il giorno del suo 45esimo compleanno. Il noto volto tv ha espresso commosso il suo ricordo con parole molto belle importanti che hanno emozionato tutti i suoi seguaci e, soprattutto, coloro che ricordano con affetto la compianta donna, scomparsa a soli 40 anni a causa di un glioblastoma.

Il ricordo di Nadia Toffa: le parole di Giulio Golia

Il noto giornalista e conduttore televisivo Giulio Golia ha recentemente condiviso su Instagram e su Facebook un toccante messaggio in ricordo di Nadia Toffa, scomparsa a soli 40 anni a causa di un glioblastoma, un tipo di tumore particolarmente aggressivo. La commovente dedica di Golia ha subito raccolto migliaia di like e commenti, dimostrando quanto profondo fosse l’affetto e il rispetto per Nadia, non solo tra i colleghi, ma anche tra i tantissimi fan che l’hanno seguita e amata.

Golia ha ricordato Nadia con poche parole ma estremamente efficaci: “Auguri piccolina, ovunque tu sia manchi”, ha scritto su Instagram. Stesso messaggio anche su Facebook ma con una aggiunta: “Sei indelebile nei nostri cuori”. Il rapporto tra i due volti de Le Iene era più di una semplice collaborazione professionale. I due avevano sviluppato una profonda amicizia, basata su rispetto reciproco e affetto.

Le reazioni

Sotto ai post social di Golia non sono mancate le reazioni di tutti coloro che hanno seguito per anni la trasmissione Le Iene e che, ancora oggi, non hanno dimenticato la battaglia di Nadia Toffa che, nonostante la malattia, aveva voluto comparire in video e in diretta al timone del programma fino all’ultimo. “Ci manchi”, hanno scritto in tantissimi. “Bravo Giulio, Nadia non dobbiamo dimenticarla mai”.

