Non ha fatto sconti Fabrizio Corona a due importanti conduttori del panorama televisivo italiano. L’attacco alla Gruber e a Cattelan.

Non hai mai fatto sconti a nessuno e neppure questa volta Fabrizio Corona ha deciso di essere leggero. Intervenuto su Twitch tv al canale di Homyatol, l’ex re dei paparazzi ha affondato il colpo verso due famosi conduttori del panorama televisivo italiano. Nel dettaglio, verso la giornalista di La7, Lilli Gruber, e il giovane presentatore Rai, Alessandro Cattelan.

Fabrizio Corona contro Lilli Gruber

Come riportato da Biccy, Fabrizio Corona è stato ospite del canale Twitch di Homyatol nel quale ha detto la sua su diverse tematiche. Parlando del mondo della televisione e dei conduttori, l’ex re dei paparazzi ha stroncato in modo netto due personaggi. In primis Lilli Gruber: “Lei una bella donna? Era, lo era, adesso è tutta completamente… è la maschera di sé stessa. A lei la gente come me le fa schifo, è una radical chic”, ha detto Corona.

Parlando poi del libro della giornalista sul se**o e di determinati argomenti da lei trattati, l’ex re dei paparazzi ha aggiunto ulteriori commenti negativi tanto da portarlo a fare un piccolo passo indietro: “Oddio mi possono querelare? Ok, sono stato un po’ volgare, ma qui siamo in un salotto tra amici e io in un contesto tra amici direi questo […]”.

L’attacco a Cattelan

L’attenzione si è poi spostata su Alessandro Cattelan che, già in passato, era stato oggetto di critiche da parte di Corona: “Avete visto la trasmissione di Cattelan? Sì è un programma del ca**o, che fanno condurre a questo incapace e non si capisce perché”, ha detto come sottolineato sempre da Biccy. “Guardate che è uno show che costa 500.000 Euro a puntata. Volevo capire come mai questo ragazzo continua ad essere considerato un conduttore da prima serata, gli affidano programmi da un sacco di soldi ed è uno che non è capace a fare nulla. Attacco? Dico quello che penso. Non è simpatico, non è bello, non è intelligente, non fa ridere, fa programmi brutti, fa flop su Rai2, su Rai1, fa flop su Netflix […]”.

