Aumentano le voci sul presunto flirt tra Chiara Ferragni e Tony Effe. L’influencer indossa il suo maglione e scattano i rumors.

L’ultima mossa social di Chiara Ferragni ha acceso i riflettori del gossip: la celebre influencer è stata vista indossare lo stesso maglione del rapper Tony Effe. Questo dettaglio non è sfuggito ai fan e agli osservatori più attenti, scatenando speculazioni su un possibile flirt tra i due.

Ma vediamo quali sono gli altri indizi che suggerirebbero un possibile flirt tra i due.

Chiara Ferragni e Tony Effe: i like sospetti sui social

Oltre al maglione, anche una serie di like sospetti da parte di Chiara Ferragni sui post di Tony Effe hanno alimentato le voci. Gli utenti dei social non hanno potuto fare a meno di notare l’interazione frequente tra i due, interpretandola come un segnale di una relazione nascosta.

Ecco la foto di Chiara Ferragni che indossa il maglione uguale a quello di Tony Effe.

La situazione si complica ulteriormente considerando che Tony Effe è un ex amico di Fedez, l’ex marito di Chiara Ferragni. Inoltre, Taylor Mega, ex fidanzata del rapper, non ha tardato a esprimere il suo disappunto. Con commenti taglienti e frecciatine sui social, Taylor ha fatto intendere che la situazione non le è affatto gradita.

Chiara Ferragni e i presunti flirt

Questo nuovo gossip non è l’unico che ha visto Chiara Ferragni al centro dell’attenzione. Recentemente, infatti, si è parlato anche di un possibile flirt con Achille Lauro. Sebbene nessuno dei due abbia mai confermato o smentito queste voci, i fan non hanno potuto fare a meno di speculare su una possibile infatuazione durante il matrimonio di Chiara con Fedez.

In questo mare di gossip, è importante sottolineare che si tratta di speculazioni non confermate.

Intanto tra Chiara Ferragni e Fedez c’è in corso una “battaglia” a suon di frecciatine, a cui ha preso parte anche la nuova fiamma del rapper, la modella francese Garance Authié.

