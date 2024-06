Rocio Munoz Morales rivela il suo desiderio di spostarsi con Raul Bova, ma a una sola condizione. Ecco che cosa ha confessato la modella.

Rocio Munoz Morales ha condiviso alcuni dettagli intimi della sua relazione con Raoul Bova durante un’intervista nel podcast “Mamma Dilettante” di Diletta Leotta. L’attrice spagnola ha parlato del loro amore duraturo e della loro famiglia con le figlie Alma e Luna, ma ha anche rivelato qual è il suo desiderio più grande. Ecco che cosa ha detto.

Rocio Munoz Morales: la storia d’amore con Raoul Bova

La Morales e Bova stanno insieme da oltre dieci anni. “Siamo molto innamorati. Non è un amore scontato, ancora ci cerchiamo e tentiamo di stupirci” ha raccontato Rocio.

Ma la coppia ha vissuto anche momenti di difficoltà, trovando però sempre la forza di superare le avversità: “Abbiamo bisogno di stare insieme, di abbracciarci. A volte quando ci incontriamo di nuovo dopo un po’ ci piace ballare tantissimo“.

Rocio ha ricordato il loro primo incontro sul set in Grecia, quando non immaginava che Raoul sarebbe diventato l’uomo della sua vita e il padre delle sue figlie: “Non pensavo che sarebbe diventato il papà delle mie figlie e che mi sarei trasferita in Italia con lui“.

Due anni dopo, si sono ritrovati per caso in Italia, e da allora il loro amore è cresciuto: “Ci amiamo per quello che siamo e, anche nei momenti difficili, ci siamo rinnamorati“.

Rocio Munoz Morales sogna il matrimonio

Nonostante i tanti anni trascorsi insieme, Rocio e Raoul non sono ancora sposati. “Spesso i giornali scrivono che cerco il matrimonio“, ha spiegato Rocio, aggiungendo che, pur desiderando sposarsi un giorno, non lo considera una priorità assoluta.

“Mi piacerebbe sposarmi. Arrivo da una famiglia in cui i miei genitori sono stati sposati per 52 anni e si sono sempre amati tantissimo” ha rivelato.

La modella confessa di immaginare un matrimonio intimo e sogna una proposta fatta da Raoul: “Per me non può essere la donna a chiedere di sposarsi, non lo farei mai io con Raoul“.

