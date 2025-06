Amadeus e Giovanna Civitillo sono una delle coppie maggiormente consolidate dello star system, sono insieme da diversi anni e hanno un figlio, Josè, che sogna di fare il calciatore. I due si sono conosciuti in tv e hanno celebrato il loro amore con ben due matrimoni, avvenuti a distanza di tempo. Entrambi impegnati in televisione, in alcuni periodi hanno vissuto distanti: nel periodo in cui Amadeus militava in Rai ha abitato per diverso tempo a Roma, e tornava a casa sono nel fine settimana.

In realtà i due vip hanno scelto di vivere a Milano, città famigliare ad entrambi. Il conduttore e la moglie abitano in uno dei quartieri più prestigiosi del capoluogo lombardo, in un palazzo prestigioso ambito da diversi personaggi noti. La coppia ha scelto l’attico, un appartamento dotato di ogni comfort e con una bellissima terrazza che affaccia su Milano donando un panorama mozzafiato. Il grattacielo è di recente costruzione e si trova a Corso Sempione.

L’immobile è al 15esimo piano e questo rende l’abitazione decisamente ariosa e luminosa, inoltre è dotata di ampie finestre che permettono di godere della luce del giorno. Elemento comune a diverse stanze della casa i dettagli in oro che sono presenti sia nel salone che nelle stanze da letto. Alcune immagini dell’appartamento sono state condivise sui social da Giovanna Civitillo e hanno subito allertato l’attenzione dei fans che sono rimasti incantati dagli spazi della location.

Amadeus e Giovanna, la casa a City Life è bellissima

La casa milanese di Amadeus e Giovanna è poco lontana da City Life, noto quartiere milanese dove abitano moltissimi personaggi noti. L’appartamento della coppia è davvero molto bello: prevalgono i colori chiari e non mancano i dettagli che personalizzano gli spazi. In giro per la casa sono anche presenti diversi scatti dei due vip: momenti che ricordano il loro vissuto sentimentale.

Impossibile non notare alcuni complementi d’arredo di valore come alcuni pezzi che ricordano la linea Fornasetti, che tanto piace a Giovanna. Rispetto alle nuances presenti nelle varie stanze della casa la cucina ha un arredo a se stante: prevale il colore ciclamino e che si coordina con le tende della sala da pranzo e delle sedie. Un colore vivace che rende gli spazi accoglienti e piacevoli da vivere. Tuttavia a fare da padrone all’appartamento lo splendido terrazzo, che permette di godere di una vista unica.

L’appartamento di Giovanna e Amadeus ha una vista mozzafiato

Il terrazzo dell’appartamento di Giovanna e Amadeus è davvero bellissimo e grande. Ha una vista mozzafiato che permette di vedere lo skyline milanese, le CityLife, la torre della Rai oltre alle tante viuzze della città. E’ un’area speciale dove i due vip amano concedersi momenti di relax, per questo una parte è stata arredata con estrema attenzione.

Salottino. piante ben curate, tavolo e un bellissimo pavimento caratterizzano l’attico, e gli arredi sono coerenti con il trend dei mobili scelti per l’interno. Giovanna ha spesso mostrato l’attico sui social, e in particolare è orgogliosa dell’area esterna dove spesso realizza le sue dirette e video. Anche Amadeus ama il suo attico, secondo alcuni rumors ha scelto l’appartamento proprio perché si è innamorato della vista che offre.