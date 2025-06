Barbara D’Urso ha una casa molto bella e grande, la famosa conduttrice condivide spesso immagini dal suo appartamento e proprio per questo è possibile scorgere i dettagli dell’arredamento che ha scelto. La D’Urso ha da sempre un rapporto diretto con i suoi follower sui social, dunque, ha aperto più volte le porte della sua casa.

A dispetto di ciò che si pensa, Barbara D’Urso non vive a Milano, ma ha scelto di acquistare un grande appartamento alle porte della città lombarda, per l’esattezza a Cologno Monzese. Una scelta che non è stata assolutamente casuale, perché è qui che si trovano gli studi Mediaset dove lei ha lavorato ogni giorno per tantissimi anni. Così anni fa ha deciso di vivere qui, lontana dal caos cittadino e più vicina al luogo di lavoro.

La casa di Barbara D’Urso, arredamento minimal chic e tanti peluche

Barbara D’Urso ha una casa molto grande a Cologno Monzese, un appartamento che si trova in una zona tranquilla e con tanto verde. La casa della conduttrice è davvero luminosa, ha tantissime finestre dalle quali entra molta luce del sole a ogni ora del giorno.

L’appartamento di Barbara D’Urso ha una grande area giorno dove si trova un gigantesco salone e la bellissima cucina, con una particolare finestra dal quale entra molta luce. C’è poi la zona notte dove si trova il bagno padronale, la camera da letto della conduttrice e la sua gigantesca cabina armadio.

La D’Urso ha scelto per il suo appartamento un arredamento minimal chic, tinte chiare e un pavimento con grandi listoni di parquet chiaro, che conferiscono autenticità alla casa, scaldando anche l’atmosfera. Nella casa domina il bianco, le pareti sono quasi tutte di questo colore, così come gran parte del mobilio. Il salone della conduttrice ha un grande e comodo divano modulare in camoscio grigio ghiaccio, che prende gran parte della stanza.

Questa tinta la si ritrova in altri dettagli della casa come il tappeto peloso che si trova in una parte del soggiorno. Barbara D’Urso al total white e alle tinte tenui ha contrapposto, poi, diverse note di coloro, come l’opera pop luminosa che raffigura il suo volto o diversi quadri che sono appesi in giro per la casa. Non mancano poi dettagli chic in tutto l’arredamento, come le diverse lampade che ricordano quelle classiche in cristallo, ma rivisitate in chiave decisamente moderna.

A colpire nella casa di Barbara D’Urso è anche la cucina, una grande stanza che è caratterizzata dall’isola centrale e i mobili pensili sullo sfondo con un pavimento bianco e nero in tutta l’area interessata, che torna a essere parquet in un’alta zona della stessa camera, dove si trova una comoda poltrona e una stampa pop. I bagni dell’appartamento della conduttrice seguono lo stile minimal, quello padronale è molto grande, ha dettagli in marmo e una vasca molto comoda a libera installazione.

Guardando le immagini della casa di Barbara D’Urso è impossibile non notare la presenza di tantissimi peluche, la conduttrice è una amante degli animali di pezza e il suo appartamento n’è pieno, così come lo era anche il suo camerino a Mediaset.