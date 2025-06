Chi potrebbe sostituire Myrta Merlino alla conduzione di Pomeriggio 5? Pare che Piersilvio Berlusconi abbia puntato proprio su di lei.

Le indiscrezioni parlano chiaro: la celebre giornalista Mediaset potrebbe lasciare il timone del tv show mattutino, che era in passato nelle mani di Barbara D’Urso, e dedicarsi ad altri progetti. Pare infatti che la Merlino sbarchi presto su Rete 4 per un programma di approfondimento. Piersilvio Berlusconi avrebbe quindi deciso di cambiare rotta e di convocare un’altra donna dello spettacolo per sostituirla in questo ruolo.

Chi ci sarà al suo posto? I rumours dicono già il primo nome, anche se per il momento non c’è ancora nulla di confermato.

Chi sostituirà Myrta Merlino

Il nome della giornalista è ormai sui più importanti giornali di gossip televisivo, tanto che i telespettatori si stanno domandando chi prenderà il suo posto nello studio di Pomeriggio 5. Pare che sia del tutto confermato il suo addio alla trasmissione, che sarebbe rimasta in questi mesi ben distante – in tema di ascolti – da La Vita in Diretta di Alberto Matano, suo diretto competitor di Rai 1. Per questo i vertici Mediaset avrebbero deciso di cambiare. Il settimanale Oggi ha anticipato che, al posto della conduttrice, potrebbe arrivare la tanto amata Cesara Buonamici, che ha già vestito i panni di opinionista nel palinsesto.

“Myrta Merlino finalmente potrà lasciare Pomeriggio 5 e dedicarsi a un programma di approfondimento settimanale su Rete 4“, si legge sul giornale, “Da tempo sia i vertici del Biscione, sia la diretta interessata non vedevano l’ora di liberare lo spazio pomeridiano che fu di Barbara D’Urso per molti anni. Ma la domanda adesso è: chi andrà al suo posto? C’è un nome in ballo”. Sembrerebbe quindi che Piersilvio Berlusconi abbia puntato sulla Buonamici, anche se per il momento non c’è alcuna conferma a riguardo.

Quest’ultima è una giornalista molto amata in tv, ma è anche un volto di punta della rete Mediaset, una professionista che è sempre stata molto stimata da Piersilvio, oltre che un’aziendalista. Due anni fa ha infatti accettato di essere l’opinionista del Grande Fratello per aiutare l’azienda in un momento di difficoltà. Al momento sembra essere terminata la sua esperienza con il reality, e potrebbe quindi essere lei la prossima conduttrice di Pomeriggio 5. Se queste voci dovessero essere fondate, Buonamici potrebbe quindi dare al programma un taglio giornalistico. Non resta che attendere per scoprire cosa succederà nel corso della prossima stagione televisiva Mediaset.