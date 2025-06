Gianmarco Steri e Cristina Ferraro hanno lasciato Uomini e Donne mano nella mano, la corteggiatrice è stata la scelta del tronista e, sebbene in tanti inizialmente non la avrebbero apprezzata, in molti si sono dovuti ricredere. A un mese da quel momento così emozionante, e dall’ultima puntata del daiting show, cosa è successo alla giovane coppia?

C’è stato un vero e proprio colpo di scena che ha sorpreso i fan della coppia. Dopo la puntata della scelta che, oltre ad aver avuto un successo strepitoso in termini di ascolti, è stata apprezzatissima dal pubblico del daiting show, cosa hanno fatto Gianmarco e Cristina?

Gianmarco e Cristina, cosa sta succedendo dopo un mese dalla scelta

Gianmarco e Cristina sono davvero innamoratissimi, lo dimostrano le tante foto che la giovane coppia ha condiviso sui social, in cui i due volti di Uomini e Donne sembrano essere molto felici. Poco dopo la scelta in un’intervista a Witty Tv avevano raccontato come stavano andando le cose da quando avevano lasciato il programma.

Il tronista aveva raccontato di aver scoperto una Cristina diversa, una cuoca eccezionale e un persona molto dolce. Subito dopo la scelta non si sarebbero separati e Cristina ha raccontato che Gianmarco vorrebbe andare a convivere. Come si vede dall’immagine, circolata in rete dopo un mese dalla scelta, la coppia nata a Uomini e Donne è affiatatissima e condivide molti momenti di quotidianità, come questo in cui l’ex corteggiatrice si sta facendo un trattamento al volto.

La coppia aveva parlato anche della prima notte assieme, raccontando che era andata “benissimo”. Insomma, a discapito dei tanti utenti che avevano criticato la scelta di Gianmarco, definendola “di comodo”, pare proprio che i due ragazzi siano molto innamorati e facciano anche sul serio. Tempo fa gli esperti di gossip sui social avevano parlato anche dell’intenzione di aprire una attività assieme, un salone di parrucchieri con un’area dedicata all’estetica. In questo modo potrebbero lavorare a braccetto, si tratterebbe di un passo davvero importante, come del resto la convivenza.

Al momento si tratta solo di supposizioni che non troverebbero alcuna conferma da parte dei diretti interessati. Intanto la coppia si sta godendo questo momento iniziale che, a giudicare dalle foto, sembra stia andando a gonfie vele. E mentre loro non riescono a stare separati nemmeno un minuto, si parla già di Nadia come possibile nuova tronista di Uomini e Donne a settembre. L’ipotesi è circolata perché in tanti avrebbero notato una particolare affezione di Maria De Filippi nei confronti della giovane corteggiatrice.

Anche in questo caso si tratta solo di voci che non hanno alcuna conferma, per conoscere i nomi dei prossimi tronisti bisognerà attendere l’inizio delle registrazioni del programma, che dovrebbe avvenire verso fine agosto, dunque, dopo le vacanze.