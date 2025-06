Nel corso di una recente puntata di 4 Ristoranti, il noto programma condotto da Alessandro Borghese, si è verificato un episodio inaspettato che ha suscitato sorpresa e disappunto tra i partecipanti e gli spettatori.

Un imprevisto a tavola durante 4 Ristoranti

Durante la fase cruciale della degustazione, momento in cui i ristoratori valutano le pietanze servite, un dettaglio ha attirato immediatamente l’attenzione: uno dei concorrenti ha segnalato la presenza di un pelo nell’involtino appena servito. Questo tipo di inconveniente, seppur raro, rappresenta un problema serio in un contesto di alta ristorazione e durante una competizione gastronomica di rilievo come quella di 4 Ristoranti.

Al momento della segnalazione, la reazione del cameriere è stata alquanto singolare e ha lasciato interdetti sia Borghese che gli altri commensali. Invece di scusarsi e sostituire immediatamente il piatto, il cameriere ha tentato di giustificare la situazione affermando che il pelo potesse appartenere all’agnello utilizzato nella preparazione, aggiungendo che si trattava di una caratteristica “rude” legata a una tradizione familiare.

La gestione controversa del problema

Questo atteggiamento ha suscitato critiche da parte degli altri ristoratori e dello chef, che hanno sottolineato come la gestione dell’incidente non sia stata affatto professionale. Uno dei concorrenti ha espresso chiaramente il proprio disappunto: “Non si discute, ok mi scusi, cambio il piatto, finisce la storia. Non mi vai a giustificare il pelo”. Un altro ha osservato come la risposta del cameriere non fosse idonea a gestire una situazione delicata, sottolineando l’importanza di mantenere un comportamento adeguato in un contesto di alta cucina.

L’episodio ha raggiunto il culmine quando il cameriere, invece di ritirare il piatto, ha proposto di farlo assaggiare comunque agli altri commensali seduti al tavolo. Questa proposta è stata accolta con sorpresa e disapprovazione da Borghese, che ha reagito con fermezza: “Come? Trovo un pelo nel piatto, ti chiedo di cambiarlo e tu mi chiedi se lo voglio assaggiare? No!”. L’evento ha rappresentato uno dei momenti più discussi della trasmissione.