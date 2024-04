Amore e lavoro: Diletta Leotta si racconta soffermandosi sul matrimonio ormai prossimo con Karius e tanti altri aspetti.

In una recente intervista a Grazia, Diletta Leotta ha avuto modo di raccontarsi a 360° tra lavoro e vita privata. Particolari passaggi sull’importanza del look, in ambito professionale, ma anche sull’amore con Loris Karius e la famiglia che i due stanno costruendo.

Diletta Leotta, l’importanza del look

Tra i vari passaggi dell’intervista a Grazia citata in queste ore da Leggo, la Leotta ha spiegato quanto conti per lei il vestirsi in un certo modo e, quindi, l’importanza del look.

“Visto che sul lavoro sto molto attenta all’immagine, nella vita quotidiana scelgo il comfort e le scarpe basse. Soprattutto dopo la gravidanza e la nascita di Aria. Per andare in radio, per esempio, indosso semplici T- shirt, poi basta una collana o un accessorio a rendere comunque carino il look”, ha detto.

“Avere un aspetto piacevole è importante nel mio lavoro e io tengo a vestirmi bene, ma non l’ho mai considerata la cosa più importante. Da giovane ero così impegnata tra la tv e gli studi di Giurisprudenza che non ci pensavo più di tanto, puntavo soprattutto sulla professionalità. Agli esami universitari, però, facevo di tutto per non essere appariscente. Mettevo gli occhiali, mi facevo la coda. Avevo il look della studiosa, del resto a volte facevo notte sui libri”.

L’amore con Karius

Spazio, ovviamente, anche al rapporto con il suo Loris Karius da cui ha da poco avuto una figlia, Aria: “Il colpo di fulmine può durare per sempre”, ha detto il volto DAZN.

E sul valore della famiglia, Diletta ha aggiunto: “In realtà lo condivide e ha molti amici che si sono sposati e hanno presto avuto dei figli, anzi in Germania aspettano meno (tempo ndr) di noi (per avere figli ndr). Io sono così felice delle mie radici siciliane e mi piace che anche Aria cresca vivendo momenti festosi, oltre ai ritmi e alla natura che ritrovo ogni volta che torno a casa da Milano. Del resto proprio quando vivevo a Torre fantasticavo di avere una figlia e chiamarla così, con un nome che dà un’idea di leggerezza ed essenzialità”.

