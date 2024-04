Nella canzone di Baby Gang con Blanco e Marracash, ‘Adrenalina’, arriva il dissing a Chiara Ferragni per la vicenda del pandoro Balocco.

Questione di… dissing. Dopo quelli a Fedez, ecco Marracash prendersela anche con Chiara Ferragni. Nella nuova canzone di Baby Gang, ‘Adrenalina’, a cui ha preso parte anche Blanco, ecco la frecciata durissima all’imprenditrice digitale che fa riferimento all’ormai famoso caso del pandoro Balocco.

Marracash, frecciata a Chiara Ferragni

La Ferragni è finita al centro delle ultime controverse rime scritte da Marracash per l’amico e collega Baby Gang. Il rapper e Blanco hanno collaborato con Baby Gang nel suo ultimo brano ‘Adrenalina’, uscito poche ore fa.

Entrambi hanno scritto alcune “barre” della canzone ma una parte in particolare ha colpito tutti. Quella relativa alla frecciata all’imprenditrice digitale e che fa riferimento al caso del pandoro Balocco.

“Per la strada no fashion, C’ho l’alloro, Fred Perry, Vengo solo, no ferri Sei il pandoro fake della Ferri“, canta il rapper nel finale del brano ‘Adrenalina’, con un dissing a tutti gli effetti per la nota moglie (o ex) di Fedez.

Come sta l’imprenditrice digitale

Chissà come la prenderà Fedez e soprattutto come reagirà Chiara. La Ferragni, al momento, da più di 10 giorni è letteralmente scomparsa dalla circolazione e ha smesso di pubblicare contenuti sulla sua pagina Instagram.

Sembra che la donna abbia deciso di prendersi del tempo per sé, soprattutto per metabolizzare quella che sembra essere la fine del matrimonio con Fedez, che da ormai diversi mesi a questa parte sta facendo molto discutere.

Addirittura, alcune segnalazioni vorrebbero la donna chiusa in se stessa e impegnata unicamente a sfogarsi con lo psicologo. Solo lei può conoscere la verità e, siamo sicuri, molto presto uscirà allo scoperto per dire la sua.

Di seguito anche quello che risulta essere l’ultimo post Instagram condiviso dalla donna:

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2024 - GOSSIPBLOG