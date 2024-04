Attraverso i social arriva anche il pensiero di Sabrina Ferilli sull’addio di Amadeus alla Rai e i motivi che lo avrebbero portato a prendere questa decisione.

Sono giorni, ormai, che si sta parlando del possibile addio di Amadeus dalla Rai. Non solo la fine del suo “mandato” per Sanremo, ma anche del possibile cambio di rete per frizioni con la tv di Stato. In questo senso, sui social, ha destato particolare scalpore lo sfogo e il pensiero di Sabrina Ferilli che ha commentato quelli che sarebbero le ragioni dietro la separazione tra presentatore e rete.

Sabrina Ferilli commenta le voci d’addio alla Rai di Amadeus

Tramite una storia su Instagram, la Ferilli ha voluto dire la sua su quanto starebbe accadendo tra Amadeus e la Rai. In modo particolare su quelle che sarebbero le ragioni per cui il conduttore avrebbe optato per l’addio alla rete.

Nel messaggio condiviso dalla showgirl viene fatto riferimento a presunte “imposizioni” e pressioni che sarebbero giunte all’uomo. Tra queste ci sarebbe l’includere Povia tra i big del Festival, poi il dover invitare come ospite Hoara Borselli e anche l’accettare come co-direttore artistico Mogol. Inoltre anche un pranzo insieme a Pino Insegno.

In questo senso, la Ferilli ha scritto: “Premettendo che non conosco queste persone personalmente, ma so chi sono e sicuramente sono professionisti che da anni fanno il loro mestiere, il modo con il quale si sputtani la gente mi fa schifo“. L’attrice, nella stessa storia, ha poi concluso: “La superficialità di questi tempi dove le persone vengono usate come carta da caramelle mi fa schifo”.

Il comunicato della Rai

Al netto delle varie notizie arrivate in queste ore e sulle ricostruzioni sulle causa dell’addio del presentatore, l’Ansa ha riportato in queste ore un comunicato ufficiale della Rai dove si ribadisce che “si tratta di interpretazioni dei fatti tanto false quanto dannose per l’azienda. Ricostruzioni che appaiono tanto più fantasiose quando fanno riferimento a presunte pressioni che Rai avrebbe esercitato nei confronti di Amadeus che invece – come da lui stesso più volte ripetuto anche durante l’ultimo Festival di Sanremo – ha sempre goduto, nelle proprie scelte, della massima autonomia e libertà, che gli sono state riconosciute e garantite dalla Rai stessa, in nome della stima e della profonda fiducia, assolutamente mai venute meno”.

