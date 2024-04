Ospite del podcast di Giulia Salemi, ‘Non lo faccio per moda’, Alfonso Signorini si è raccontato a 360° svelando aspetti della sua infanzia inediti.

Il primo ospite del nuovo podcast di Giulia Salemi, ‘Non lo faccio per moda’, è stato Alfonso Signorini. Il conduttore si è lasciato andare su diversi argomenti relativi alla sua vita privata e professionale. Particolare attenzione all’infanzia vissuta con problemi legati al bullismo subito.

Alfonso Signorini, l’infanzia difficile e il bullismo

Nel corso dell’intervista con la Salemi, Signorini ha raccontato i problemi di bullismo subiti da piccolo: “Ero un bambino molto solo che non aveva tanti amici. Ero molto deriso perché mi piaceva giocare con le bambine, non andavo in bici e in motorino, giocavo all’elastico, a palla prigioniera e non a calcio”, ha spiegato il conduttore.

Da qui le conseguenze del suo modo di essere: “Sono stato un bambino solo, bullizzato. Diciamo che me la cercavo anche, ero anche un bambino molto stro**o. Essendo isolato cercavo di riscattarmi nello studio, studiavo come un pazzo e, mentre sfrecciavano i motorini sotto la mia finestra, dicevo ‘Domani mi prendo la mia rivincita’”.

I comportamenti a scuola

Proprio sulla sua “rivincita”, Signorini è stato chiaro. Per vendicarsi dei torti subiti suggeriva male durante i compiti in classe, peggiorando, di fatto, le cose.

“Suggerivo sbagliato, per forza venivo bullizzato: pensavano di aver preso 8 perché hanno copiato da Signorini e poi si trovavano con il 2 e il 3 e mi aspettavano fuori dalla scuola con il palloncino, ci sputavano dentro e poi… Mi hanno picchiato, piangevo come un pazzo, ricordo le volte in cui sono andato a casa e dicevo alla mamma che ero caduto, perché avevo paura, ero terrorizzato che facessero ancora più branco”.

Il conduttore del GF ha spiegato che cercava di tenersi tutto dentro per paura che le cose peggiorassero. Addirittura temeva di poter essere aggredito mentre andava in bicicletta e, per questo, spesso non la usava o comunque lo faceva con grande timore.

Di seguito anche un post Instagram relativo all’intervista del conduttore con la Salemi:

