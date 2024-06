Le nozze tra Diletta Leotta e Loris Karius sempre più vicine. Il volto Dazn ha condiviso sui social alcuni scatti “di attesa”.

Sono ore di trepidazione e attesa per Diletta Leotta e Loris Karius che presto si sposeranno. La coppia si sta godendo le ultime giornate prima del fatidico “sì” e sui social si è mostrata come una vera famiglia in compagnia della piccola Aria. Per il volto Dazn non è mancato anche un messaggio che fa capire come non veda l’ora arrivi il matrimonio…

Diletta Leotta e Karius presto sposi

La bellissima Diletta, in compagnia dell’altrettanto splendido Loris, si è mostrata gioiosa con la piccola Aria in piscina. Alcuni scatti e una piccola clip hanno accompagnato il quadretto di famiglia che presto vedrà mamma e papà diventare ufficialmente anche marito e moglie. La donna ha completato il suo post su Instagram con una frase emblematica e raggiante che spiega l’attesa per il grande giorno in arrivo: “Getting closer to forever”, ovvero “Avvicinandoci al per sempre”, con chiaro riferimento, appunto, al giorno delle nozze.

La location da sogno del matrimonio

Dopo il bollente addio al nubilato, la Leotta e Karius si sposeranno a Vulcano. Qui accoglieranno tutti gli invitati in un albergo da cui si gode la vista di tutte le Isole Eolie, il Therasia Resort, un luogo veramente magico. L’hotel a cinque stelle si trova sulla penisola di Vulcanello ed è gestito dalla famiglia Polito. Si tratta di una struttura molto gettonata tra i personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo.

A questo punto non resta che attendere ancora alcuni giorni visto che, a quanto pare, la bella Diletta dirà “sì” al suo Loris il 22 giugno 2024. Ancora pochi dettagli sulla scelta dell’abito e gli invitati. Possibile ci siano, ovviamente, gli affetti più cari di entrambe le famiglie e gli amici intimi. Elodie e Rossella Fiamingo su tutte da parte della Leotta.

