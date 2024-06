Cosa è successo al concerto di Gigi D’Alessio dove è stata presente, per poco, anche Elodie? Chi lo sa ma sarebbe spuntato un retroscena…

Quando si parla di Elodie, va premesso, spesso si tende ad esagerare. E anche per questo il recente retroscena va preso con le pinze e, probabilmente, ridimensionato. Pare, infatti, che la giovane cantante abbia avuto uno scambio di vedute e battute non troppo simpatiche nei camerini durante il recente concerto di Gigi D’Alessio in piazza del Plebiscito a Napoli.

Elodie, il retroscena al concerto di Gigi D’Alessio

A raccontare cosa sarebbe accaduto nel dietro le quinte del concerto in piazza del Plebiscito di Gigi D’Alessio è stato il settimanale Chi citato da Today e altri media. Protagonisti Elodie e Vincenzo D’Agostino, storico autore proprio del cantante partenopeo. Pare che l’uomo abbia detto alla giovane artista: “Sai che stasera canti 20 anni della mia penna e della mia arte al servizio del grande Gigi?”.

A quel punto la giovane cantante avrebbe risposto in modo piuttosto piccato: “E chi sei, Mogol?”. Una frase che è sembrata decisamente tosta e detta chissà in quale tono e che ha generato qualche perplessità nei camerini del concerto. Pare, però, che alla fine il gelo che si era creato sia stato “sciolto” dalle risate dei presenti.

La stima per D’Alessio

Che il rapporto tra Elodie e tutto l’ambiente di Gigi D’Alessio sia ottimale, poi, lo hanno confermato anche le recenti parole della stessa artista. La donna, infatti, nel corso del 105 Summer Festival ha detto: “Lui mi ha regalato un’adolescenza più bella. Quando ero ragazza era tutto complesso e grazie alla sua musica la mia vita è stata più bella, quindi grazie”. Insomma, se anche ci fosse stato qualche attrito con il noto autore D’Agostino, siamo sicuri che tutto è stato superato o che, per lo meno, si sia trattato solo di un acceso scambio di battute e nulla di più.

