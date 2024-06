Dopo i rumors sulla sua salute, Fedez è tornato sui social e lo ha fatto in compagnia di un cane. Un gesto che gli ha causato diverse critiche.

Sono state ore di fermento per Fedez dopo aver fatto ritorno sui social a seguito dei rumors legati alla sua salute e ad un possibile ricovero. Il rapper, infatti, con una serie di foto ha confermato di essere stato male (senza dire nulla a riguardo fino ad ora), ma soprattutto si è mostrato in dolce compagnia, quella di un nuovo amico a quattro zampe…

Fedez e il nuovo cane: il ritorno boom sui social

Come ormai noto, Federico è tornato a mostrarsi su Instagram con un cane. Il rapper ha condiviso alcune foto e stories decisamente pimpanti in compagnia di un amico a quattro zampe e non solo. Fedez ha ripercorso questi suoi giorni di assenza e di inattività ai quali avevano fatto seguito le voci di un suo possibile nuovo ricovero.

Occhiali da sole in uno scatto, con un dolce amico a quattro zampe in un altro e poi anche una foto apparentemente in ospedale che confermerebbe la voce del ricovero. Ad attirare l’attenzione, però, proprio la scelta di acquistare un nuovo cane dopo Paloma. Federico, infatti, è stato molto criticato per questo con diversi utenti che lo hanno accusato di aver trattato gli animali come “oggetti”. A queste parole, però, il rapper non ha potuto non rispondere e lo ha fatto con una frase che sottolinea un luogo comune: “Le donne non si toccano nemmeno con un fiore”. Basterà questa replica per far smettere le critiche?

I dubbi dei fan sul nuovo cane

Detto dell’arrivo del nuovo amico a quattro zampe in casa di Federico, nelle prime ore dalla pubblicazione dei contenuti da parte del rapper, in tantissimi avevano avuto il dubbio si trattasse, invece, di Paloma, ovvero la cagnolina che aveva preso per tutta la famiglia quando ancora stava con Chiara Ferragni. Con il passare delle ore, però, è sembrato chiaro si trattasse di un altro amico a quattro zampe preso, probabilmente, per cercare di compensare in casa l’assenza e la compagnia “persa” proprio di Paloma. “Lo ha preso per non stare solo e ha fatto bene”, ha scritto qualcuno. “Come Paloma perché la ama troppo”, ha detto un altro utente. Alcuni, invece, hanno pensato si sia trattato solo di un modo per stuzzicare la Ferragni. Chi lo sa.

Il nome del nuovo cane: ecco Silvio

Come era prevedibile che fosse, a dare dettagli sul nuovo arrivato in casa di Federico è stato proprio il rapper. Infatti, in una storia Instagram, Fedez ha mostrato il suo carissimo… Silvio! Ebbene sì, pare proprio che il nuovo amico a quattro zampe del cantante si chiami Silvio. Nella sua storia, infatti, l’ex marito della Ferragni ha scritto: “Silvio parkour“, annunciando di fatto per la prima volta il nome della new entry in famiglia.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2024 - GOSSIPBLOG