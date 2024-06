Pensiero molto diretto di Alfonso Signorini a proposito dei Ferragnez e di chi, tra Chiara e Fedez, starebbe soffrendo di più.

Da una parte la vita da single movimentata di Fedez. Dall’altra quella che si sta rivelando altrettanto “mossa” da parte di Chiara Ferragni. Ma chi sta soffrendo di più tra i due dopo l’addio? A provare a rispondere è stato Alfonso Signorini che su Chi ha risposto ad una domanda sull’argomento da parte di una appassionata lettrice del settimanale.

Alfonso Signorini e i Ferragnez

Le parole di Signorini sui Ferragnez sono arrivate sul settimanale Chi dopo una lettera/quesito di una assidua lettrice. “Ho letto sul tuo giornale che Fedez ha già una nuova fidanzata, Garance Authié, molto più giovane. Ed è una modella, naturalmente. Possibile che gli uomini si consolino quasi nottetempo, quando anche la relazione più importante della loro vita finisce?”, ha domandato la lettrice al noto conduttore del GF aggiungendo persino alcuni commenti poco carini da parte di Federico nei confronti di Chiara che, invece, a detta sua, starebbe ancora soffrendo.

In questa ottica, il buon Alfonso si è salvato con un pensiero che sa tanto di verità ma anche di una piccola frecciata: “Cara Paola (nome di chi ha fatto la domanda ndr). Difficile dire chi tra Fedez e Ferragni soffra di più o di meno. Certo soffrire su una Ferrari è sempre meglio che soffrire in metropolitana“.

La richiesta di privacy in passato

Già in passato Signorini si era sbilanciato in alcuni commenti relativamente alla situazione di Federico e Chiara. In particolare sulla richiesta di privacy che i due avevano chiesto vista la vicenda complicata tra lavoro e privato: “Bisognerebbe solo ricordare a chi ora fa appello a figli e privacy, che fino a questo momento non ha esitato a esibire in pubblico ogni scampolo della propria vita, privata e non. Un minimo di coerenza, please”, si era limitato a dire in tono serio e di rimprovero proprio il conduttore del GF.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2024 - GOSSIPBLOG