Diletta Leotta sulla neve con il nuovo amore: l’avvistamento

Diletta Leotta è stata avvistata in vacanza a St Moritz in compagnia della sua presunta nuova fiamma: il modello Giulio Cavalli.

Diletta Leotta sembra aver definitivamente archiviato la fine della sua storia d’amore con Can Yaman: la conduttrice è stata infatti avvistata a St Moritz in compagnia di Giulio Cavalli, il modello con cui farebbe coppia fissa ormai da diversi mesi. La conduttrice si è guardata bene dal confermare o smentire le voci in circolazione, ma sono in tanti a credere che lei e il modello stiano insieme (complice anche l’ultima fuga d’amore sulla neve).

Diletta Leotta e Can Yaman

Per la conduttrice si tratterebbe della prima storia d’amore dopo la fine della sua importante liaison con Can Yaman, con cui si sarebbe lasciata a un passo dall’altare. Lei e l’attore sono stati insieme per circa un anno e pochi mesi prima di dirsi addio si erano recati insieme a Istanbul, in Turchia, dove la conduttrice aveva avuto modo di conoscere i genitori di Yaman. Nessuno dei due ha mai spiegato pubblicamente i motivi della loro separazione e sui social c’è tutt’ora chi è convinto che la loro liaison non fosse altro che una montatura per permettere ai due di ottenere maggiore visibilità. Sarà vero?