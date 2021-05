Chi è Deddy di Amici 20? Vita privata, gossip, fidanzata, Instagram

Gossip, vita privata, fidanzata, curiosità e tutto quello che c’è da sapere su Deddy, finalista di ‘Amici 20‘.

nome d’arte di Dennis, classe 2002, nato a Torino. Ha 18 anni, lavorava come barbiere. Vive con la sua famiglia e il fratello che è il suo migliore amico.

Scrive canzoni da 6 anni, perché quando a scuola provava a parlare della separazione dei suoi genitori veniva preso in giro. Così ha trovato il suo modo per sfogarsi. Da poco ha iniziato anche a studiare canto e pianoforte. Pensa che il suo punto di forza sia la scrittura. Principalmente scrive la sera altrimenti non riesce a dormire. Si definisce molto autocritico, orgoglioso e permaloso, ma anche molto altruista.

5 settimane con “0 passi” e “Il cielo contromano”, appena certificata oro.

Si trova già ai vertici delle classifiche dei singoli con la sua “0 passi”, la ballad pop che con 7 milioni di stream su Spotify, presenzia fissa nella Top15 della classifica ufficiale FIMI/Gfk dei singoli più venduti e delle chart Top200 e Viral50 di Spotify.

Cantautore e musicista autodidatta, entra ad “Amici” a scuola iniziata vincendo una sfida con il suo inedito “Parole a caso”.

Grazie alla scuola di “Amici” pubblica i suoi inediti “Il cielo contromano”, certificato Oro da FIMI GFK, “Parole a caso”, “Ancora in due”, prodotti da Michele Canova, “0 passi” prodotto da Zef e “Prima estate”.

Deddy ha firmato con la major discografica Warner Music Italy con la quale ha pubblicato il 14 maggio il suo primo EP dal titolo “Il cielo contromano”.

All’interno della scuola di Maria De Filippi ha trovato anche l’amore per la ballerina Rosa Di Grazia, eliminata dal serale.

Il suo profilo Instagram @sonodeddy vanta più di oltre 716 mila followers.