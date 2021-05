Chi è Alessandro Cavallo di Amici 20? Vita privata, gossip, fidanzata, Instagram

Gossip, vita privata, curiosità, fidanzata, Instagram e tutto quello che c’è da sapere su Alessandro Cavallo, finalista di ‘Amici 20‘.

Classe 2000, nato a Brindisi. Vive a Latiano (BR) con la sua famiglia. È l’ultimo di tre figli maschi ma il suo papà è il suo migliore amico. È molto legato alla sua famiglia.

Inizia a ballare danze latino americane a soli 3 anni mentre a 11 si appassiona anche all’hip hop e comincia a coltivare la voglia di imparare lo stile contemporaneo, il new modern e la danza classica.

Uno dei momenti difficili che si è trovato ad affrontare è stato l’infortunio alla schiena di due anni fa che lo ha costretto a non ballare per più di sei mesi: “Pensavo che la mia carriera fosse finita, che non avrei mai più ballato in vita mia ma con tanta determinazione, forza e sacrifici anche economici da parte dei miei genitori, grazie alla riabilitazione e alla forza di volontà oggi sono quello che sono”.

Non ha una vera e propria aspirazione perché da quando ha avuto l’infortunio ha capito che deve apprezzare ogni singolo passo che fa in una sala di danza.

Alessandro è un ballerino versatile che ama qualsiasi stile di danza sappia emozionare. Entra nella scuola il 9 gennaio 2021 vincendo una sfida sulle note di “Lose yourself” di Eminem.

Nel corso dell’anno scolastico, il danzatore ha avuto una sintonia speciale con la cantante Enula.

Ha ricevuto due importanti proposte di lavoro (da Valerio Longo, vicedirettore artistico e coreografo del Balletto di Roma e da Karl Sydow e Federico Bellone di Broadway Milano).

Il suo profilo Instagram @alessandro_cavallo ha superato i 240 mila followers.