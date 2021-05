Gossip: tutte le notizie del 16 maggio 2021

Tutte le principali notizie di gossip di oggi domenica 16 maggio 2021 sui finalisti di ‘Amici 20’.

Sangiovanni, secondo classificato ad ‘Amici 20’, ha rivolto un dolce pensiero alla fidanzata Giulia Stabile, vincitrice del talent show di Canale 5:

Arrivare in finalissima con i vostri voti, riuscire a trasmettere un messaggio, crescere, essere accettato per ciò che sono. Cantare su un palco.

Fiero di te @giugiulola

Che mesi emozionanti e intensi @amiciufficiale, GRAZIE DI CUORE! Grazie per il Premio Tim della Critica, Premio delle Radio per “malibu”, Premio SIAE.

E ora? Già sapete: LESSGOOO! SEMPRE!