Paolo Brosio e Maria Laura De Vitis a Domenica Live: “Non c’è più amore tra di noi” (video)

A pochi giorni dall’annuncio social della loro rottura, Paolo Brosio e Maria Laura De Vitis, ospite, oggi, 16 maggio 2021, di ‘Domenica Live’, hanno raccontato, per la prima volta, i motivi di questa separazione a dieci mesi dal loro primo incontro.

La versione di Maria Laura De Vitis

La giovane influencer ha rivelato che la decisione è stata presa di comune accordo:

Lo dico a malincuore. Ci vogliamo tanto bene che sento che Paolo resterà sempre una persona importante nella mia vita. Sono molto dispiaciuta. Razionalmente vorrei provare amore per Paolo. Non possiamo mentire a noi stessi, a te Barbara e al pubblico. Sono qui per dire la verità. L’amore che ci legava è finito per entrambi. Di comune accordo siamo arrivati a questa conclusione. Ci siamo incontrarti per parlarne. E siamo arrivati alla conclusione che entrambi non vivevamo più un sentimento d’amore ma era subentrato il bene e l’affetto. Io, ad oggi, non amo più Paolo. Gli voglio bene, lo sento spesso. E’ andato scemando invece di crescere. Abbiamo, fin da subito, convissuto a Milano e Forte dei Marmi. Abbiamo vissuto dei momenti bellissimi che porterò nel cuore, nessuno li potrà mai cancellare. Sto soffrendo. Paola sta soffrendo come me. Rimane il bene, so che ci sarà sempre come io per lui. Non c’è più amore tra di noi. Non sono interessata a nessuno. Voglio restare single per mettere a posto i pezzi della mia vita.

A #DomenicaLive la versione di Maria Laura sulla rottura con Paolo Brosio! 💥💥💥

Voi che ne pensate? pic.twitter.com/3xtnDDs3Dl — Domenica Live (@domenicalive) May 16, 2021

L'amore è finito!

Maria Laura a #DomenicaLive spiega i motivi della rottura con Paolo Brosio 😞 pic.twitter.com/uocMRjKLJo — Domenica Live (@domenicalive) May 16, 2021

Le prime parole di Paolo Brosio dopo la rottura con Maria Laura De Vitis

Il giornalista, invece, ha chiarito che, dopo giorni di silenzio, la scelta di lasciarsi è stata dettata dal destino:

Il nostro rapporto è stato molto forte da parte di tutti e due. Poi, è successo, recentemente, che questo legame è venuto meno. E’ venuto meno quell’entusiasmo di vederci, della motivazione di stare insieme. Ho voluto molto bene a Maria Laura. Mi ha amato, anche lei ha amato me. L’incontro con Maria Laura è stato molto intenso subito. CI siamo voluti bene e amati per diversi mesi, per quasi un anno. L’amore è stato ricambiato forte anche da lei. Non c’è una donna da parte mia e né una persona a cui lei abbia dato una simpatia o con cui mi abbia tradito. Ci sono delle ragioni specifiche ma io non ve lo posso dire.

La testimonianza di Eva Henger

Eva Henger, attraverso un videomessaggio, è intervenuta, a ‘Domenica Live’, convinta che la modella abbia una speciale simpatia con un suo amico:

Io sono stata a Sharm el Sheik poco tempo fa con Anna Laura. Abbiamo chiacchierato un pochino. Mi è apparso di capire che tra lei e Paolo il rapporto era arrivato al capolinea nonostante lei parlasse benissimo di lui. Avendo rispetto come ad un fratello. La parte sentimentale, mi sembrava, fosse già finita. A Sharm c’era un mio carissimo amico di lunga data. Non dico che erano fidanzati, c’era una grande grande simpatia.

I diretti interessati hanno smentito categoricamente la circostanza:

De Vitis: “Ha sbagliato pure il mio nome. L’ho vista due volte in croce in vacanza un mese fa. Lei vuole insinuare qualcosa per fare il video messaggio. Lei ha messo la sua bella faccia in televisione. E’ un comune amico. Ci ha presentato lui. Non abbiamo dormito insieme”.

Brosio: “Sono delle balle”.