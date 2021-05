Secondo l’influencer Deianira Marzano, Luca Onestini e Ivana Mrazova non sarebbero una vera coppia, bensì una coppia nata a tavolino probabilmente per ragioni professionali. In un’intervista a Giada Di Miceli su Radio Radio, ha dichiarato:

“È una coppia molto strana. Loro sono seguiti, ma singolarmente non insieme. Perché noi li vediamo, ma mai insieme… Potrebbe essere una relazione tirata solo per lavoro. Riporto quello che dice una fan: “Si sono lasciati, lui sta con un’altra”.

La Marzano tuttavia ha tenuto a precisare che il pettegolezzo le è stato solo riportato, con un riferimento tuttavia a uno scatto su Instagram risalente alla morte del padre della modella:

“Non l’ho detto io. Una fan ha scritto ed io ho riportato quello che ha detto la fan. Secondo me, non stanno più insieme, ma non lo dicono. È un mio parere personale. Non lo dicono. Io mi sono fatta una mia idea, mia personale. La causa di tutto questo è lui e non lei. Ivana ha postato questa fotografia mentre piangeva, dove si vedeva la lacrima e quindi mi ha anche intenerito. Lui dove stava? Non si capisce. Luca secondo me, non c’era perché è farfallone”.

La Marzano ha continuato:

“Non lo dicono perché non sanno che pesci prendere. Adesso la priorità nelle loro vite non è quello di comunicare alla gente se stanno insieme o non stanno insieme e quindi aspettano, sono in stand by. Per me si si sono lasciati, non è una coppia due che fanno così. Sono stati veri, ma non più. Anche forse su consiglio di qualche manager, magari hanno dei lavori da completare. Luca a differenza del fratello vuole darsi un tono. Però sulle cose carnevalesche del fratello ci mangia. Non sapremo niente e forse non lo sapremo mai. Luca mi ha bloccato da tempo, ma Ivana no”.

Foto: account Instagram Luca Onestini